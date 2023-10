Jugador de Pokémon Go fue amenazado en una iglesia por un hombre armado

Un hombre presuntamente armado amenazó a un jugador de Pokémon Go que jugaba al título de Niantic en el aparcamiento de una iglesia.

Pokémon Go puede dar lugar a situaciones peligrosas, como ser arrestado o herido. Ejemplos anteriores incluyen a un jugador que traficaba con dr*gas mientras atrapaba criaturas y se apoderó de seis pistolas de otro entrenador.

Varios usuarios también han perdido la vida jugando al juego para móviles, como un padre que recibió un disparo mortal mientras salía con su hija de seis años.

Este título cuenta incluso con un sombrío rastreador para estar al día de las muertes relacionadas con la aplicación.

Esta vez, un entrenador de Pokémon Go afortunadamente escapó de cualquier daño, pero aun así vivió una situación aterradora.

Un jugador de Pokémon Go, obligado a abandonar el aparcamiento de una iglesia

Un usuario de Reddit ha contado en el subreddit Pokemon Go sobre su “aterrador encuentro” que tuvo jugando al título.

El entrenador estaba participando en una Incursión de Gengar, en el aparcamiento de una iglesia, hasta que un misterioso hombre se les acercó.

“Dijo que no me reconocía, también dijo que estaba armado y que me dispararía si no abandonaba la propiedad“, escribió. El entrenador reveló que el hombre no era un agente de policía ni un guardia de seguridad.

“Le dije que simplemente estaba jugando a un juego en mi teléfono y no le dio importancia. Sin querer empeorar la situación, abandoné el aparcamiento“, continuó el jugador. Desde entonces, las autoridades se han hecho cargo de la situación y han encontrado al hombre.

Otro entrenador comentó su experiencia mientras jugaba en el aparcamiento de una iglesia. “Mientras estaba terminando con un gimnasio, un policía se detuvo a mi lado preguntándome si podía ayudarme“, relató el usuario. “Le digo que sólo estoy jugando a Pokémon Go y que no quería conducir y jugar, así que aparqué. Me contestó: ‘Mientras no estés averiado, ve a atraparlos a todos‘”.

“Ese tipo de personas como que son payasos absolutos. Literalmente, que se busquen una vida. De todas formas, me alegro de que estés a salvo“, comentó otra persona.

Y con esto, terminamos esta curiosa noticia. Recuerda siempre ser consciente de lo que te rodea y mantenerte a salvo mientras juegas a este título de Niantic.