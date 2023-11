Jugador de Pokémon Go incrédulo tras encontrar un raro shiny oscuro

Un jugador de Pokémon Go ha compartido online su increíble suerte, al haber atrapado un Bellsprout shiny oscuro con altas estadísticas, cualquier combinación de las cuales es rara por sí sola.

En Pokémon Go, los Pokémon oscuros aparecen una vez que los miembros del Team Rocket son derrotados en combate. Esto significa que los jugadores no solo están al capricho de que aparezca el Team Rocket, sino también de que lleven los Pokémon oscuros que quieran.

Además, la posibilidad de encontrar un Pokémon con IVs altos es rara por sí sola, y a menudo se denomina “hundo”, pero una versión Shiny (también llamada “shundo” si también tiene IVs perfectos) es aún más rara. Los Pokémon Shiny son increíblemente difíciles de encontrar, incluso en eventos especiales de Pokémon Go que aumentan las probabilidades.

A un jugador de Pokémon Go le tocó el premio gordo, ya que ha logró todos los rasgos raros en un solo Pokémon.

Un jugador de Pokémon Go muy afortunado atrapó un Bellsprout shiny oscuro

Un usuario del Reddit de Pokémon Go llamado pokemonburner1 ha revelado que ha capturado una versión de Bellsprout shiny sombra con unas estadísticas casi perfectas. Todos estos elementos combinados lo convierten en un Pokémon valioso, especialmente para los fans de Bellsprout.

“¡¡¡Increíble!!! Totalmente buena. Nunca he conseguido un shundo de un grunt o de un líder. Y no shundo todavía. Así que asegúrate de estrellar esa cosa para que no pueda enviársela accidentalmente al profesor“, escribe un usuario, mientras que otro dice: “Cuándo me tocará a mí, 5 años sin un solo shundo shiny.”

Los Pokémon variocolor suelen ser más fáciles de encontrar en Pokémon Go, gracias a los eventos regulares que aumentan sus probabilidades, pero el Bellsprout oscuro shiny con grandes estadísticas sigue siendo un hallazgo increíble. Puedes tardar años en encontrar un solo oscuro shiny, incluso con las mejores probabilidades.

Gran parte de la discusión del hilo es sobre si el autor debe purificar el Pokémon oscuro. Purificar un Pokémon aumenta sus estadísticas, pero elimina su estado, lo que significa que se convertirá en un shundo normal y dejará de ser un shiny oscuro.

Independientemente de la elección del autor, seguirá teniendo un Pokémon raro en su colección. El Bellsprout oscuro shiny es algo que quedará genial en Pokemon Go, mientras que purificarlo y enviarlo a un juego principal les dará un poderoso Shiny Pokemon para usar en su próximo viaje.