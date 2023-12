Jugador de Pokémon Go sin palabras tras encontrar esta silueta de nieve en el juego

La actualización de invierno de Pokémon Go presenta unas nuevas y curiosas siluetas de nieve, que los jugadores creen que tienen un diseño cuestionable.

Como Pokémon Go está ambientado en el mundo real, los desarrolladores utilizan las estaciones y las diferentes fiestas nacionales e internacionales como base para los eventos. Esto provoca cambios en el mundo de Pokémon Go, ya que el clima del juego cambia en respuesta a los elementos de la vida real.

El evento de Pokémon Go Vacaciones de Invierno Parte 1 ha comenzado en el momento de escribir estas líneas. Esto significa que hay un montón de Pokémon de tipo Hielo vagando por el mundo y Pokémon normales con atuendos navideños, como un Pikachu vestido de Papá Noel.

El tiempo ha cambiado en Pokémon Go, con pequeños montones de hielo bajo las PokéParadas y esponjosas manchas blancas de nieve en el suelo. Por desgracia, no todos estos montones de nieve son tan inocentes, como señalaron los fans de Pokémon Go.

Los jugadores de Pokemon Go han notado una forma bastante cuestionable en la nieve en la actualización de invierno

Un usuario del Reddit de Pokémon Go ha señalado que la nueva nieve introducida en la actualización de invierno se parece a los órganos reproductores masculinos. Hemos comprobado que este patrón de nieve existe en el juego y no es fruto de la manipulación de imágenes.

“Bueno, al menos sabemos que hay al menos una persona en Niantic con buen sentido del humor“, escribió un usuario, mientras que otro señaló acertadamente: “Veo un diglet y 2 Voltorbs“.

La cuestión es si este patrón de nieve fue una broma tonta de los desarrolladores o si la base de fans tiene la mente sucia. Podría ser una mezcla de ambas cosas, pero es poco probable que sepamos la verdad a menos que despidan a un desarrollador por el incidente o eliminen la nieve.

Aunque Pokémon se considere una franquicia para toda la familia, hay algunas sutiles bromas para adultos repartidas por toda la franquicia.

Sea como sea, es curioso que algo así se haya colado en Pokémon Go sin que nadie se diera cuenta. Aunque es probable que la búsqueda de patrones fálicos en la nieve esté muy abajo en la lista de prioridades de Niantic.

