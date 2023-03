Jugadores de Pokémon Escarlata y Púrpura denuncian la pérdida de sus partidas guardadas tras el parche

The Pokémon Company

Algunos jugadores de Pokemon Escarlata y Púrpura han denunciado la pérdida de sus partidas guardadas tras el parche de la versión 1.2.0 que se lanzó en febrero de 2023.

La actualización que lanzó Game Freak el 27 de febrero parece haber traído caos entre la comunidad de Pokémon. La actualización se centraba en una serie de correcciones de errores y ajustes de funciones en la experiencia de Nintendo Switch pero se habría visto truncado.

Una de las mayores actualizaciones fue que introdujo la funcionalidad de poder conectarse con Pokémon Escarlata y Púrpura con Pokémon Go. Esta nueva característica nos permitía así llevar un poco más allá nuestra experiencia entre ambos juegos.

El artículo continúa después del anuncio.

Sin embargo, en vez de darnos alegría para el cuerpo, la comunidad ha empezado a informar que la actualización de Pokémon Escarlata y Púrpura ha traído consigo un grandísimo dolor de cabeza.

La actualización de Pokémon Escarlata y Púrpura estaría haciendo desaparecer las partidas guardadas

El usuario de Reddit u/Mattthewcbayer informó que su partida de 595 horas de Pokémon Escarlata y Púrpura había desaparecido una vez instalado el parche de la versión 1.2.0.

En un principio, el jugador que el fallo estaba en conectar su juego de Nintendo Switch a Pokémon Go. Sin embargo, los reportes de otros usuarios indican que la actualización por sí sola podría haber iniciado el problema.

El artículo continúa después del anuncio.

Hasta ahora, el problema del archivo de guardado parece afectar solo a un “porcentaje increíblemente pequeño de jugadores”.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Asimismo, la teoría de que el problema está relacionado con Pokémon Go empieza a coger fuerza. Otro usuario de Reddit añadió:

“Me he dado cuenta de que la mayoría de la gente que perdió su archivo de guardado cerró inmediatamente su juego después de enlazar con Go. Tal vez cerrar inmediatamente el juego es el problema que lo desencadena“.

En el momento de escribir estas líneas, no hay ninguna información oficial sobre qué puede estar causando este error. Del mismo modo, Game Freak todavía no ha dicho nada al respecto.

El artículo continúa después del anuncio.

Tendremos que esperar para ver si el error se soluciona lo antes posible sin afectar demasiado a la comunidad del juego.