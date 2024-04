Jugadores de Pokémon Go confiesan gastar mucho dinero en el título

Varios jugadores de Pokémon Go han ido a las redes sociales para confesar el dinero que han gastado en el juego para móviles. Resulta que muchos han invertido más de la cuenta.

Resulta muy fácil desembolsillarse en los juegos que ofrecen servicios en línea, al fin y al cabo están hechos para esto. Pokémon Go no escapa de esto.

Debido a esto realmente no sorprende que hayan muchos jugadores que han gastado grandes sumas de dinero en el juego de Niantic. Esto es algo que han revelado en una publicación de Reddit.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

El entrenador de Pokémon Go, u/SilasBeit, hizo la pregunta en Reddit: “¿Cuánto te has gastado?“. Luego continuó: “Esto probablemente se ha preguntado antes, pero me preguntaba cuánto ha gastado la gente en total en Pokémon Go. Yo gasto unas cuantas libras cada pocos meses en eventos con entrada“, agregó.

Las respuestas varían enormemente, y algunos de los jugadores se muestran especialmente sorprendidos por resultados escandalosos.

Una persona dice: “Free-to-play, afortunado de estar situado en una comunidad activa“.

Mientras tanto, otro entrenador revela sus hábitos de gasto, explicando: “Me permito 10 dólares al mes en el juego sobre todo para pases de incursión a distancia. Me niego a pagar por la investigación después de tener un problema con la investigación cronometrada de Kyogre que no se registraba y perder todos los caramelos xl“.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Niantic Los pases de incursión remota tuvieron un aumento, de 200 a 300 monedas.

Luego, un ávido usuario comentó: “Cientos en el juego. Miles si incluyes viajes y alojamiento a varios eventos de Pokémon go en los últimos 8 años“. Cuando se les pregunta si los viajes fueron para otra cosa que no fuera el juego, responde: “No. Pokémon Go fue el motivo principal de los viajes“… Bueno, son sus prioridades.

Por último, otro jugador desglosa sus gastos desde el principio: “Jugador cercano al primer día. Teniendo en cuenta el tiempo que lleva Pokemon GO en el mercado y mi descanso de un año en 2022… Tres años y medio de juego hardcore (así hasta la pandemia)… probablemente cerca de 100 $/mes por aquel entonces“.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Y añadió: “Reducido a un juego más casual desde 2020 hasta el momento en que lo dejé en 2022….y luego de vuelta al juego casual en 2023 hasta ahora… Probablemente unos buenos $5000 o algo así en total si sumamos el gasto pasado en Festivales GO y algunas actividades de la comunidad como Pokebuses y cosas así“.

Lo cierto es que la respuesta del entrenador anterior sorprendió a muchos jugadores por haber gastado una suma de dinero bastante grande en el juego. Un jugador responde: “Me alegra que hayan algunos jugadores que no han gastado nada. Yo en lo particular no he gastado ni un céntimo“.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Gastar grandes sumas de dinero en un juego como Pokémon Go queda en las decisiones de cada jugador, pero ten en cuenta que puede sacarse provecho del juego sin hacer muchos gastos, en las guías que tenemos en Dexerto ES vas a encontrar muchísimas.