Jugadores de Pokémon Go confiesan las locuras que han hecho para atrapar Pokémon

Diversos jugadores de Pokémon Go han estado compartiendo sus más locas experiencias al momento de atrapar a estas criaturas. Desde escabullirse de reuniones de trabajo hasta correr por las aceras. Acá te van algunas de estas anécdotas.

A diferencia de los títulos principales, Pokémon Go no permite a sus jugadores correr alrededor de una región a otra y atrapar lo que quieran. En su lugar, los entrenadores tienen que aventurarse en el mundo real, lo que puede causar algunas complicaciones.

Se han dado casos de jugadores que han tenido que cruzar fronteras y tomar gimnasios por la noche para conseguir lo que quieren, sin pensar siquiera en su bienestar físico.

Esto es una parte de lo que hace que Pokémon Go sea tan único y algunas de las historias que su comunidad ha compartido destacan exactamente por qué el juego de AR para móviles ha sido tan popular casi 8 años.

Jugadores de Pokémon Go han revelado sus más locas experiencias

Un jugador de Pokémon Go tenía curiosidad por saber qué locuras habían cometido sus compañeros entrenadores con el único fin de encontrar y atrapar uno de estos monstruos de bolsillo raro o interesante.

“…ayer, me encontré corriendo por la calle para llegar a una incursión, después de hacer un entrenamiento en casa. Llegué con 19 segundos de sobra. Me justifiqué diciendo que así quemaba más calorías, pero admito que fue un poco de mi locura”, revelaba el post antes de preguntar a los demás qué era lo más ridículo que habían hecho.

Una de las respuestas decía lo siguiente: “Definitivamente me he encontrado corriendo por la acera sólo para perderme una incursión por unos segundos. Probablemente parecía un trstornado lol “.

“Vimos un Lapras oscuro salvaje en las cercanías por primera vez con mi novio durante un viaje en autobús. Tuvimos que saltar en la siguiente parada y literalmente correr para atraparlo, y luego esperar media hora para tomar el siguiente autobús y llegar a donde realmente íbamos”, admitió otro jugador.

Una de las anécdotas más divertidas tenía que ver con alguien que se escabullía en plena jornada laboral: “Salí del trabajo entre reunión y reunión. Corrí a mi coche con tacones y un traje, conduje calle abajo para coger un Gible (en sus días donde era difícil encontrarlo)”.

Ni siquiera la necesidad de dormir puede detener a algunos jugadores de Pokémon Go: “Anoche, 20 minutos después de medianoche, me iba a la cama. Primero revisé Pokémon Go. (Eso ya ni siquiera es ridículo)… ¿Y a quién encuentro? ¡FRIGIBAX! Salgo, vestido como puedo, sin visibilidad, en la oscuridad otoñal y lloviznando. Valió totalmente la pena”.

Es probable que se sigan produciendo más historias desternillantes como esta. Pokémon Go consiste en aventurarse por el mundo para atrapar los mejores Pokémon posibles y… ¡la comunidad no parará hasta conseguirlos todos!