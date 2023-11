Jugadores de Pokémon Go critican los atuendos de la Semana de la Moda

Pokémon Go está en plena Semana de la Moda, pero no a todo el mundo le convencen los disfraces. Muchos no se deciden si las criaturas parecen pescadores, hipsters o emos.

El desarrollador de Pokémon Go, Niantic, es un gran fan de los eventos especiales para fiestas y celebraciones que aportan divertidos modelitos al juego de atrapar criaturas. Su último gran evento es la Semana de la Moda 2023.

Niantic ha hecho la típica de poner un sombrero en tantos monstruo de bolsillo como pueden y la recepción a esto siempre es mixta. Especialmente en lo que respecta al traje de un Pokémon en específico que muchos entrenadores calificaron de “inaceptable”.

Esta vez los jugadores de Pokémon Go están haciendo sus comentarios en buen rollo a una criatura que se ha llevado las miradas de la forma incorrecta.

El usuario de Reddit u/Amnyrix publicó una imagen de un Wooper pasando por su “fase emo”, pero no todo el mundo está seguro de que esa sea la mejor descripción.

Algunos entrenadores en los comentarios estaban contentos con la preposición original de que este pequeño Wooper tenía una inclinación por la melancolía. Demasiados se fueron por las ramas y afirmaron: “No es una fase, mamá“.

Otros pensaron que Wooper podría haber madurado un poco más allá y que desprendía más vibras de anciano milenario. “Este es el ex emo que aparece en un show de Four Year Strong, tratando de abrir pozos donde los niños de 13 años están de pie“, afirmó un jugador.

La mayoría no parecía pensar que Wooper con un gorro parecía un emo. Por eso seguían divididos sobre qué impresión daba exactamente.

“Esto no es un emo en absoluto”, dijo un usuario. “A este Wooper le gusta al 100% la cerveza artesanal y la masa madre“.

Algunos afirmaron que se parecía más a un aspirante a rapero y que, de hecho, estaba en su “fase de las 8 millas“, antes de que un entrenador lanzara el comentario más ocurrente de todos. “Está claro que es Tim Pool“.

A pesar del ligero look melancólico de Whooper, la mayoría de los jugadores coincidieron en que el disfraz era adorable, y si no, definitivamente graciosillo. Un jugador incluso afirmó que Niantic había hecho a su Pokémon favorito “aún más mono“.

