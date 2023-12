Jugadores de Pokémon Go descubren truco para conseguir capturas críticas garantizadas

La comunidad de Pokémon Go se ha topado con un truco que puede definir el meta, ya que hace posible obtener una captura crítica garantizada en cada Poké Ball lanzada.

Normalmente, atrapar un Pokémon en Pokémon Go es un juego de suerte en el que puede influir la habilidad. Aunque la captura rara vez está garantizada, un lanzamiento giratorio bien calculado aumenta enormemente las probabilidades de éxito.

Sin embargo, es posible tener suerte y recibir una captura crítica, señalada por una animación única de una estrella saliendo de la Pokeball. Estas capturas son poco frecuentes, pero permiten a los entrenadores saltarse la tasa de captura de un Pokémon.

Durante años se creyó que esto se debía puramente a la suerte. Pero ahora un entrenador ha descubierto un método para conseguir una captura crítica en cualquier momento.

El truco de capturas críticas de Pokémon Go recién descubierto es descomunal

Los jugadores de Pokemon Go han descubierto un truco que garantiza una captura crítica cada vez que se realiza. El truco consiste en lanzar una Poké Ball y hacerla aterrizar en el círculo más pequeño posible, lo que siempre atrapará al Pokémon objetivo con una captura crítica.

Creyendo que habían dado con algo grande, un entrenador lo puso a prueba y comprobó que era cierto: “No voy a andarme con rodeos. Así que me limitaré a decir mi controvertida afirmación: Las capturas críticas están garantizadas.”

“He pasado las últimas semanas probando esto ya que he tenido una sospecha basada en algunas capturas recientes. En resumen, después de todas mis pruebas: Si realizas un lanzamiento excelente sobre un Pokémon en el círculo más pequeño posible, te garantizará una captura crítica”, explicó revelando el método.

Otros intervinieron esperando refutar rápidamente la teoría, pero se quedaron atónitos: “Instintivamente no me lo creía, pero tenía un montón de tareas de Pokémon de banco para probar. Aunque no se me daban muy bien, tenía 4 excelentes que estaba seguro de que eran tan pequeños como creía que podían ser, y realmente funcionó cada vez.”

Otros se apresuraron a probar el truco y obtuvieron resultados similares: “Oh, vaya. Acabo de hacer un lanzamiento excelente con el círculo más pequeño y ha sido una captura crítica. Es bueno saberlo“, y “Pensaba que era otro rumor de patio de recreo. Pero después de probarlo ya he conseguido 15 capturas críticas a propósito en 4 horas.”

Aunque el truco ha sido verificado por la comunidad y tiene su utilidad, es complicado de llevar a cabo. Aun así, si más pruebas demuestran que funciona en las Aves Legendarias de Galar e incluso en las Incursiones. Seguramente se convertirá en una estrategia a la que recurrirán los entrenadores más habilidosos de Pokémon Go.

