Jugadores de Pokémon Go recomiendan activar esta función clave para mejorar el rendimiento

Los jugadores de Pokémon Go están recomendando a otros aficionados activar una función clave que logra un mejor rendimiento del juego, y muchos revelan que “ya ni siquiera es el mismo juego” después de activarla.

Que Pokémon Go sea un juego móvil significa que no necesitas preocuparte por las especificaciones o por tener el mejor hardware. Claro, si estás usando un teléfono bastante viejo, entonces el juego podría correr un poco más lento, pero en su mayor parte, está optimizado para tu dispositivo – siempre y cuando mantengas Pokémon Go actualizado regularmente.

Sin embargo, que esté totalmente actualizado y optimizado no significa que el juego no pueda funcionar un poco mejor. Eso es exactamente lo que aseguraba un jugador después de recomendar a todos los fans a activar una función clave de Pokémon Go para lograr un mejor el rendimiento, destacando que el juego se verá “increíble.”

Los jugadores de Pokemon Go recomiendan a los fans activar una función clave: “Ya ni siquiera es el mismo juego”

Compartiendo sus consejos en Reddit, un usuario explicó cómo los jugadores de Pokémon Go necesitan activar la Frecuencia de actualización nativa.

“No tenía ni idea de que el juego pudiera ser tan divertido”, explican, y dicen: “Mi juego siempre iba muy lento, y enviar regalos siempre hacía que apareciera la página de otro entrenador y todos esos bugs raros. Ve a Ajustes > Ajustes avanzados > y activa la Frecuencia de actualización nativa y tu juego se verá increíble.”

Básicamente, esta función desbloquea la frecuencia de actualización nativa del dispositivo, lo que aumenta los fotogramas por segundo y hace que el juego sea más fluido y realista. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto parece agotar la batería del teléfono mucho más rápido, por lo que todavía hay contras.

Los comentarios estaban llenos de jugadores alabando el póster por sus consejos, con un fan encendiéndolo y explicando cómo “Ya ni siquiera es el mismo juego… Es tan rápido“, mientras que otros exclamaban: “No es broma, estoy realmente sorprendido por la diferencia que esto supone.”

Mientras muchos mostraban su amor por la función, al tiempo que recordaban a los jugadores el mayor uso de la batería, un fan hizo una pregunta clave: “¿Por qué no está por defecto?“

Niantic probablemente hizo la característica un extra opcional para aquellos que buscan explorar rutas más largas, viajes, o simplemente decir fuera jugando por un tiempo más largo, ya que la batería requeriría aficionados a volver un poco más rápido. Sin embargo, nada te impide activarla tú mismo y comprobar si merece la pena mantener esta importante característica.

