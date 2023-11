Jugadores de Pokémon Go temen que la actualización 0.289.0 quite la función de captura automática

Una nueva actualización de Android podría suponer el fin de la captura automática de Pokemon Go, y los entrenadores están preocupados por encontrar una solución para esto antes de que sea demasiado tarde. Esto es lo que la comunidad ha estado debatiendo al respecto.

Para los jugadores de Pokémon Go, tener un auto-capturador puede ser una ventaja significativa, más aún para aquellos entrenadores que solo pueden jugar de camino a sus lugares de trabajo o viajando de vuelta a casa. Pero ahora, una nueva actualización de Android puede poner en peligro el futuro de esos usuarios.

Según ciertos usuarios, si tu teléfono tiene Android 13 o superior y utilizas la función de captura automática, no deberías actualizar a la versión 0.289.0 y en su lugar quedarte con una versión anterior hasta que se fuerce la actualización.

Jugadores de Pokémon Go recomiendan no actualizar para seguir utilizando la captura automática

El usuario de Reddit ‘Luke9251‘ publicó un aviso sobre la versión 0.289 que hace que Pokemon Go+ y Go Plus dejen de funcionar correctamente tras la actualización. Según este jugador, la actualización hizo imposible que Pokemon Go reconociera el capturador automático mientras el juego se ejecuta en segundo plano, como está previsto que funcione.

“He actualizado esta mañana y, como la gente ha informado, por fin se han solucionado los problemas de notificación que aparecían en ciertos dispositivos Android. Sin embargo, me di cuenta de que esto ahora rompió mi Go +. Ya no hay notificaciones del Go+ y deja de funcionar completamente en segundo plano (no importa si minimizo la aplicación o bloqueo completamente el teléfono). Ahora la aplicación tiene que estar siempre en primer plano para que el Go+ funcione.”

El jugador preguntó a otros usuarios si habían tenido el mismo problema. Muchos de ellos fueron a consultar con los suyos para descubrir que, efectivamente, la actualización había arruinado la compatibilidad entre dispositivos.

Luego, el usuario de Reddit ‘InvisibleSou8’ ofreció una solución temporal para este problema. Se trata de detener la actualización de Android (versión 0.287.0) durante el mayor tiempo posible mientras Niantic soluciona lo soluciona. Sin embargo, es poco probable que la empresa encuentre una solución pronto.

“TL;DR está en teléfonos con Android 13 o superior, los captadores automáticos dejan de funcionar si el juego se pone en segundo plano y/o se apaga la pantalla. Recomendaría no actualizar desde 0.287 hasta que se le imponga 0.289.”

Claramente, ahora que se está implementando la actualización, cada vez más jugadores de Pokémon Go se verán afectados por este problema. Os mantendremos informados por si Niantic comenta sobre el tema u ofrece una solución a este problema.

