Los fans de Pokémon Escarlata y Púrpura descubren una pista de Pikachu en una marca comercial

Por supuesto, no sabremos con certeza para qué servirá este Pokepal hasta que se revele en un título de Pokémon. Quizá nos espere en la Gen 9, o quizá nos vigile mientras dormimos.

A esto le siguió una oleada de reinicios y nuevas propuestas de juegos, como Pokepark 3, ai para el esperado Pokemon Sleep, y Hey You Pikachu 2.

Debido a su alta definición, los jugadores pensaron que se trataba de un nuevo modelo para Escarlata y Púrpura. Otros no estaban de acuerdo, afirmando que no parecía lo suficientemente detallado o “realista” para la Gen 9.

Los solicitantes eran Nintendo y Game Freak, así como Creatures. Creatures Co. es una filial de Nintendo y The Pokémon Company que ha ayudado a modelar Pokémon desde 1998.

Faltan pocos meses para la novena generación de Pokémon, y los fans ansiosos buscan cualquier bocado de contenido filtrado de Escarlata y Púrpura . Desde las “filtraciones” diarias de Pokémon en Reddit hasta las pistas dejadas por el Acertijo, es difícil calibrar qué es real y qué no.

Francisco García