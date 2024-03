Los jugadores de Pokémon Go están cansados del meta actual del PvP

Los fans de Pokémon Go se está hartando de la nueva estrategia de tanking que se está apoderando del meta en el PvP del juego.

Pokémon Go tiene un montón de diferentes metas que vienen a través del juego en función de las últimas actualizaciones que mejoran o debilitan varios movimientos.

Sin embargo, un meta reciente que ha empezado a introducirse en el juego es el tanking. Allí, los jugadores pierden combates a propósito para disminuir su rango y obtener mejores recompensas en combates más fáciles. Pero la comunidad está molesta con esto.

Los fans de Pokémon Go están cansados del método de tanking en el meta del PvP

Estas preocupaciones se compartieron en el subreddit de Pokémon Go, donde un usuario publicó cómo perder una partida antes de que lo haga un oponente.

Hasta ahora, las respuestas a este hilo no han sido amables con la estrategia de tanking que se ha convertido en la norma en el juego.

Un comentario dice: “Así es como sabes que el sistema de batalla de tu juego está roto. Cuando la gente está haciendo guías sobre cómo perder más rápido que tu oponente.”

Algunos usuarios señalan que este método da mejores recompensas que las partidas de mayor nivel, lo que incentiva a los jugadores a hacerlo. Está teniendo un impacto significativo en la experiencia de gran parte de la comunidad, como dice una persona: “Y esto es a lo que se ha reducido ‘batallar’. Buen trabajo, Niantic.”

Muchos fans de Pokémon Go solo quieren disfrutar del sistema de batallas PvP a efectos de juego y no quieren que la idea de conseguir recompensas domine las motivaciones de los jugadores, pero esto no parece que vaya a cambiar por ahora.

“Los que haces Tanking son salvajes. Yo disfruto luchando independientemente de las recompensas, así que nunca entenderé a los que necesitan maxificar tanto sus recompensas“, dice otra persona en el hilo.

Es algo que está ocurriendo lo suficiente como para que los fans de Pokémon Go respondan así, y les encantaría que se hiciera un cambio.

