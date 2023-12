Si quieres saber cuáles son los mejores ataques para Cetitan en Pokémon Go y si vale la pena dentro del juego solo tienes que seguir leyendo porque te contamos todas las claves.

Aunque Cetitan llegó al universo de Pokémon en la generación 9, no fue hasta el evento de invierno de 2023 que no lo tuvimos en Pokémon Go. Junto con él también tenemos a Cetoddle que viene cargado también de sus propias características.

No obstante, si ya tienes a Cetitan en tu equipo Pokémon y quieres asegurarte de sacarle el mayor provecho posible te traemos sus mejores ataques en Pokémon Go para que asegures de que arrasas por donde pasas con él.

Los mejores ataques de Cetitan en Pokémon Go

El mejor conjunto de ataques de cara al PvP para un Cetitán ofensivo en Pokémon Go es Esquirla helada como ataque rápido junto a Alud con y cuerpo pesado como ataques cargados.

No obstante, los ataques de Cetitan son bastante buenos en general. Por un lado, Esquirla helada es en general la mejor opción. Cetitan se beneficiará de un estilo de juego más defensivo haciendo que placaje se quede por detrás. Por otro, aunque placaje supera ligeramente a Esquirla de hielo en cuanto a su potencial de DPS, sus desventajas compensan su utilidad.

En cuanto a los ataques cargados, la mejor opción de las tres cuando se trata de ataque puro es Alud. Tiene 90 de Potencia base y un coste de Energía de 45 en PvP. Su segundo movimiento de carga debería ser cuerpo pesado para asegurarnos de tener daño y la cobertura de tipo.

Cabe destacar que el Cetitan de Pokémon Go está más orientado al juego defensivo gracias a su gran cantidad de PS. Si quieres un conjunto de ataques defensivos, Esquirla helada y cuerpo pesado deberían de ser tus opciones.

Todos los ataques que Cetitan puede aprender en Pokémon Go

Cetitan tiene 2 ataques rápidos y 3 ataques cargados disponibles en Pokémon Go que se limitan a los de tipo Hielo, Acero y Normal.

Ataques rápidos

Esquirla helada (hielo)

Placaje (normal)

Ataques cargados

Alud (hielo)

Cuerpo pesado (acero)

Golpe cuerpo (normal)

¿Vale la pena usar a Cetitan en Pokémon Go?

En términos de viabilidad en cuanto al PvP, Cetitan no es que destaque respecto a otras opciones. Sobre todo, porque tenemos una versión del Pokémon centrada en la defensa lo que hace que tenga problemas para rendir de forma óptima en cualquier liga.

