Mejores ataques para Castform en Pokémon Go: ¿vale la pena?

Aquí tienes un resumen de los mejores ataques para las diferentes formas de Castform en Pokémon Go, además de si tiene algún poder en PvP.

El Pokémon de Generación III Castform podría ser una de las criaturas más singulares del universo de Pokémon Go. Y es que Castform tiene varias formas diferentes, todas ellas influenciadas por el clima.

Esto significa que el poder general de Castform depende de la forma en la que se encuentre.

Para aquellos que quieran usar a Castform en Pokémon Go, aquí tienes un desglose de los mejores ataques para cada forma.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Los mejores ataques para Castform en Pokémon Go

Los jugadores de Pokemon Go tienen que tener en cuenta que los mejores ataques para Castform dependerán de la forma que tenga. En el juego para móviles, Castform tiene cuatro formas: Normal, Lluvioso (Agua), Nevado (Hielo) y Soleado (Fuego).

Aquí tienes el el mejor set para Castform, ordenado por forma:

Normal : Infortunio, Meteorobola, Energibola

: Infortunio, Meteorobola, Energibola Lluvioso : Pistola Agua, Meteorobola, Trueno

: Pistola Agua, Meteorobola, Trueno Soleado : Ascuas, Meteorobola, Rayo Solar

: Ascuas, Meteorobola, Rayo Solar Nevado: Nieve Polvo, Meteorobola, Ventisca

Todos los ataques que Castform puede aprender en Pokémon Go

Castform puede aprender distintos movimientos según su forma, aquí están todos:

Normal

Ataques rápidos

Placaje (Normal)

Infortunio (Fantasma)

Mordisco (Siniestro)

Golpe Roca (Lucha)

Ataques cargados

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Vendaval (Volador)

Energibola (Planta)

Meteorobola (Normal)

Poder Pasado (Roca)

Pisotón (Normal)

Triturar (Siniestro)

Lluvioso

Ataques rápidos

Placaje (Normal)

Pistola Agua (Agua)

Ataques cargados

Trueno (Eléctrico)

Hidrobomba (Agua)

Meteorobola (Normal)

Soleado

Ataques rápidos

Ascuas (Fuego)

Placaje (Normal)

Ataques cargados

Llamarada (Fuego)

Rayo solar (Planta)

Meteorobola (Normal)

Nevado

Ataques rápidos

Placaje (Normal)

Nieve Polvo (Hielo)

Ataques cargados

Rayo Hielo (Hielo)

Ventisca (Hielo)

Meteorobola (Normal)

¿Vale la pena Castform?

Las versiones Normal y Soleado de Castform no tienen mucha relevancia en el meta de Pokémon Go. Sin embargo, las versiones Lluviosa y Nevada no son terribles opciones para la Liga Ultra Ball.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Aunque ninguna de ellas figuraba en la clasificación meta de la Liga Ultra Ball de PvPoke en diciembre de 2023, las versiones Lluviosa y Nevada de Castform sí estaban entre las 160 mejores. Hay opciones más fuertes, pero aquellos que quieran una opción no meta pueden considerar estas dos formas.