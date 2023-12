Mejores ataques para Froslass en Pokémon Go: ¿vale la pena?

Para asegurarte de que Froslass desata todo su potencial te traemos los mejores ataques para el Pokémon en Pokémon Go y si vale la pena usarlo en PvP. Solo tienes que seguir leyendo.

No fue hasta la generación 4 de Pokémon cuando no tuvimos un segundo tipo de evolución para Snorunt. Este Pokémon era Froslass, un tipo Hielo/Fantasma en el que solo ciertos Snorunt pueden convertirse en Pokémon Go.

Por todo ello, si tienes a Froslass en pokémon Go y quieres saber cuáles son los mejores ataques para este Pokémon de tipo hielo/fantasma te traemos una explicación detalla con todo lo que tienes que saber.

Los mejores ataques para Froslass en Pokémon Go

Para el ataque rápido de Froslass en Pokémon Go vamos con nieve polvo mientras que Alud y bola sombra para el ataque cargado.

Asimismo, Froslass solo puede aprender uno de los dos Movimientos Rápidos. Ambos son STAB, pero el DPS ligeramente superior de Nieve polvo (5,0) le da ventaja sobre infortunio.

Por otro lado, alud y Bola de sombra son los movimientos cargados preferidos de Froslass, ya que ambos tienen la mejor potencia y obtienen la bonificación STAB.

Todos los movimientos que Froslass puede aprender en Pokémon Go

En total estos son todos los movimientos que Froslass puede aprender en Pokémon Go:

Ataques rápidos

Infortunio (fantasma)

Nieve polvo (hielo)

Ataques cargados

Alud (hielo)

Bola sombra (fantasma)

Triple Axel (hielo)

Triturar (siniestro)

¿Vale la pena Froslass?

En la Gran Liga, Froslass se impone a Glalie, su compañero Snorunt evolucionado. De hecho, Froslass es uno de los mejores tipos de hielo que se pueden elegir para este formato.

Froslass ocupa el puesto 97 en la clasificación de PvPoke de la Gran Liga de diciembre de 2023. Sin embargo, Froslass es superado en la Liga Ultra, donde reinan otros Pokémon más poderosos.