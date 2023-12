Mejores ataques para Regigigas en Pokémon Go: ¿Vale la pena?

¿Has conseguido al Regigigas Legendario en Pokémon Go y te preguntas cuáles son sus mejores de ataques para él o si es bueno? Aquí tienes todo lo que necesitas saber.

Regigigas regresa a Pokémon Go como el último Pokémon legendario que aparecerá en las Incursiones de 5 Estrellas durante diciembre. En el mes anterior aparecieron criaturas como Mega Altaria y Zekrom.

Entonces, ¿cuál es el mejor conjunto de ataques para esta criatura legendaria, y hacen honor a su nombre?

Por suerte, gracias a las estadísticas del juego sobre los movimientos disponibles de Regigigas, hemos reunido todo lo que necesitas saber sobre Regigigas en Pokémon Go, incluidos los mejores ataques, todos los ataques disponibles y si merece la pena incluirlo en tu equipo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Los mejores ataques para Regigigas en Pokémon Go

The Pokemon Company

Para el ataque rápido de Regigigas en Pokémon Go vamos con Cabezazo Zen mientras que Gigaimpacto para el ataque cargado.

Combinados, te proporcionarán la mayor cantidad de DPS a la vez que son una gran opción de contraataque contra cualquier Pokémon de tipo Lucha. Después de todo, un ataque base de 150 de tu Gigaimpacto puede cambiar rápidamente las tornas de cualquier batalla.

Regístrate gratis en Dexerto y recibe: Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

Todos los movimientos que puede aprender Regigigas en Pokémon Go

Regigigas puede aprender dos ataques rápidos y tres ataques cargados en Pokémon Go, estas son todas las opciones:

Ataques rápidos

Cabezazo Zen (Psíquico)

Poder Oculto (Normal)

Ataques cargados

Trueno (Eléctrico)

Onda Certera (Lucha)

Gigaimpacto (Normal)

¿Vale la pena Regigigas?

Niantic/The Pokémon Company

En definitiva, no, Regigigas no es un Pokémon muy bueno para usar en Pokémon Go, a pesar de ser un Pokémon Legendario.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Esto se debe principalmente a la falta de variedad en sus ataques disponibles y al mediocre conjunto de movimientos. Claro que tiene un poderoso movimiento de carga, pero es muy caro de usar, y la falta de sinergia entre los movimientos de carga y los rápidos deja mucho que desear en este Pokémon relativamente ineficaz.

Ser de tipo Normal también significa que Regigigas no tiene ventaja sobre ningún tipo en particular, lo que significa que no vale la pena usarlo ni en Batallas PvP ni en Incursiones. Como referencia, actualmente ocupa el puesto 236 en la clasificación de la Liga Master Ball de PvPoke, lo que no está nada bien.

El artículo continúa después del anuncio.