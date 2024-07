¿Merece la pena comprar el pase de Investigación de campo Paraíso Acuático de Pokémon Go?

Pokémon Go ha lanzado un nuevo pase de investigación temporal de pago para su próximo evento Paraíso Acuático, que tendrá lugar del 6 al 9 de julio, pero ¿merece la pena comprarlo? Esto es todo lo que tienes que saber al respecto.

Junto al tradicional Pokémon Go Fest, Niantic ha añadido el evento de Paraíso Acuático que se centra en los Pokémon de tipo agua. Aunque incluye varios encuentros salvajes nuevos, también tendremos la posibilidad de conseguir a Ducklett shiny.

Asimismo, incluye la Investigación de campo temporal y si te estás preguntando si vale la pena o no esto solo tienes que seguir leyendo.

¿Vale la pena comprar el pase de investigación temporal de Pokémon Go Paraíso Acuático?

No, no vale la pena comprar el pase de la investigación temporal de Paraíso Acuático de Pokémon Go por 1,99€ debido a que las únicas recompensas que nos dan son 4 que son:

Encuentros con Ducklett

4 huevos suerte

2 inciensos

20 caramelos de Ducklett

Ducklett no es un Pokémon bueno para PvP o incursiones por lo que si lo conseguimos es más bien para el coleccionismo o completar la Pokédex. Así que, excepto que sea tu Pokémon favorito, es un poco inútil tener tantos encuentros extra, sobre todo, por la cantidad de veces que lo veremos en la naturaleza.

Además, si quieres caramelos de Ducklett, solo tenemos que salir a la calle entre el 6 y el 9 de julio y atrapar a Ducklett. Además, si nos hace falta más siempre lo podemos poner como compañero.

Por su parte, las otras recompensas podemos conseguirlas girando Poképaradas y subiendo de nivel por lo que tampoco son tan “únicas”.

Como las recompensas que nos da son muy fáciles de conseguir no vale la pena ni por 1,99€.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber sobre el pase de investigación temporal de Paraíso Acuático en Pokémon Go. No dejes de visitarnos para estar al día de los Pokémon destacados o bien de tus videojuegos favoritos.