Mismagius en Pokémon Go: cómo atraparlo, mejores movimientos y shiny

Si quieres saber cómo capturar a Mismagius en Pokémon Go y cuáles son sus mejores movimientos o si podemos obtener su versión shiny te traemos todo lo que tienes que saber al respecto.

La cuarta generación dentro del universo de Pokémon, nos trajo una serie de criaturas bastante fuertes al universo de la saga. Entre ellas, nos introdujo a Misdreavus y a su evolución que se convirtió en el favorito de muchos jugadores.

Este Pokémon basado en la imagen prototípica de magos y brujas, aunque su canto hace referencia a la criatura mitológica de Banshee. Además, la Pokédex nos dice que es frecuente verlo en lugares imprevistos y sin aviso previo para asustar a las personas, y es que su canto produce fuertes dolores de cabeza para quien lo escucha. También es capaz de lanzar hechizos y conjuros de amor, por lo qu elo hace un Pokémon muy codiciado para algunos.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Con esta descripción tan extravagante, es normal que quieras incluirlo en tu equipo, por ello te contamos cómo añadirlo y cuáles son sus mejores movimientos.

¿Cómo podemos capturar a Mismagius en Pokémon Go?

The Pokémon Company

Para poder conseguir un Mismagius en Pokémon Go, deberemos de capturar antes un Misdreavus y evolucionar este Pokémon con una piedra Sinnoh. No obstante, no te preocupes porque la tasa de aparición del Pokémon es del 20% por lo que no dudes en estar alerta al radar del juego.

Una vez tengamos un Misdreavus deberemos de darle 100 caramelos para poder conseguir a Mismagius. Recuerda darle bayas al Misdreavus que encontremos en estado salvaje para conseguir más caramelos. También podemos poner a Misdreavus como nuestro compañero para conseguir caramelos de forma pasiva cada 3 kilómetros para conseguir caramelos.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

¿Cuáles son los mejores movimientos para Mismagius?

En Pokémon Go, los mejores movimientos para Mismagius son Infortunio como movimiento rápido y Pulso umbrío junto a Sombra vil como movimientos cargados.

No obstante, los ataques que puede aprender Mismagius son los siguientes:

Movimientos rápidos:

Golpe bajo (Siniestro)

Infortunio (fantasma)

Hoja mágica (planta)

Movimientos cargados:

Pulso umbrío (siniestro)

Sombra vil (fantasma)

Brillo mágico (hada)

Retribución (normal)

¿Puede ser Mismagius shiny en Pokémon Go?

pokemongohub

¡Sí! Mismagius tiene disponible su versión shiny o variocolor. Para ello, deberemos de tener antes un Misdreavus variocolor para que el resto de la línea de evolución tenga la misma forma.

Recuerda que para que un Pokémon nos salga variocolor dependerá directamente de la probabilidad. Es decir, que a más encuentros tengamos con una criatura la tasa de probabilidad irá aumentado. Por ello, no dudes en hacer clic cada vez que puedas sobre un Mismagius aunque no tengas intención de capturarlo.

El artículo continúa después del anuncio.