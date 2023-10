Moltres en Pokémon Go: mejores movimientos

Moltres es uno de los pokémon legendarios más poderosos que los jugadores podemos capturar en Pokémon Go, y tener sus mejores movimientos en clave para sacarle el máximo partido dentro del título. Si quieres saber cuáles son solo tienes que seguir leyendo.

Han pasado veinte años desde que el trío de pájaros legendarios Articuno, Moltres y Zapdos debutaron por primera vez en la franquicia Pokémon. La primera vez que llegaron fue en región de Kanto, pero siguen siendo los favoritos de muchos jugadores. Por ello, no es de extrañar que haya muchos usuarios que estén deseando incluirlo en su equipo.

Moltres tiene mucha potencia y es un excelente tipo Fuego/Volador si nos falta alguno de los dos tipos. Tanto si quieres conseguir un Moltres por primera vez como si quieres atrapar uno con mejores estadísticas, es importante equiparlo con los mejores movimientos para aprovechar al máximo sus poderes Legendarios en el juego.

Esto es todo lo que tienes que saber sobre los mejores movimientos de Moltres en Pokémon Go.

Niantic

Los mejores movimientos para Moltres en Pokémon Go

Uno de los mejores set movimientos que puede tener nuestro Moltres para el PvP en Pokémon Go es Giro Fuego como Movimiento Rápido y Ataque aéreo como Movimiento Cargado.

Giro Fuego es el movimiento rápido preferido, ya que inflige más daño que Ataque aéreo con una ganancia de energía ligeramente inferior. Moltres no es el Pokémon más voluminoso que existe, por lo que infligir daño lo más rápido posible es sin duda el mejor enfoque en las batallas de entrenadores.

En cuanto a los movimientos cargados, Ataque aéreo es la opción más barata. Con él podemos baitear los escudos. No obstante, solo es accesible con una MT Cargada de Élite. Una buena opción es el caro pero mortal Sofoco.

Alternativamente, otro de los mejores movimientos para Moltres para gimnasios o sería Giro Fuego y Sofoco para convertirlo en un atacante de tipo Fuego y tipo Volador.

Todos los movimientos que Moltres puede aprender en Pokémon Go

Niantic

Moltres puede aprender un total de 2 movimientos rápidos y 5 movimientos cargados que son los siguientes:

Movimientos rápidos:

Giro Fuego (Fuego)

Ataque Ala (Volador)

Movimientos Cargados

Poder pasado (Roca)

Llamarada (Fuego)

Onda ígnea (Fuego)

Sofoco (Fuego)

Ataque aéreo (Volador)

Frustración (Sombra)

Retribución (Normal)

¿Es Moltres bueno en Pokémon Go?

A pesar de su estatus de Legendario, Moltres no es tan bueno en la Liga de Batalla Go. No vale la pena debido a que es bastante vulnerable tanto para la Ultra Liga como para la Liga Master.

Sin embargo, Moltres tiene la oportunidad de brillar como atacante en las incursiones o en los gimnasios, donde puede destacar como atacante de tipo Fuego o de tipo Volador gracias a su enorme estadística de ataque y a algunos movimientos.

