Niantic suspende cuentas de Pokémon Go al solicitar Poképaradas

Parece que Niantic está suspendiendo cuentas de Pokémon Go y otros juegos de la compañía por supuestas infracciones de copyright al intentar registrar Poképaradas.

Solicitar Poképaradas en Pokémon Go se ha vuelto un deporte de riesgo. Parece que Niantic ha empezado a suspender cuentas de su juego estrella y otros títulos de la compañía por presuntas infraccciones de copyright en la solicitud de Poképaradas descubiertas en Wayfarer.

No se trata de una suspensión inmediata y en el presente, sino que la compañía ha empezado a suspender cuentas de manera retroactiva.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Niantic suspende cuentas de Pokémon Go al intentar registrar Poképaradas

Niantic

Según comparte PokéXperto, la compañía detrás de Pokémon Go ha empezado a bloquear cuentas de todos sus juegos por infracciones de copyright en las solicitudes de Poképaradas (u otros puntos de ubicación) en Wayfarer.

Regístrate gratis en Dexerto y recibe Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

Según la captura compartida, Niantic aplica la suspensión de cuentas de Pokémon Go aunque la solicitud de Poképarada se haya llevado a cabo hace más de seis meses. En el mensaje de la captura, Niantic anuncia un bloqueo de cuenta de 90 días. En la segunda captura, se puede ver una suspensión permanente por “violar los términos de servicio”.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

No se sabe muy bien por qué se están bloqueando ahora estas cuentas y si verdaderamente los intentos de registros de Poképarada violaban las normas. Por parte de Niantic no ha habido ningún tipo de información al respecto. Por el momento, se recomienda no solicitar Poképaradas en Pokémon Go, o el equivalente en otros juegos de la compañía.