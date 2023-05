¿Podemos conseguir a Nihilego shiny en Pokémon Go?

En Pokémon GO hay montones de Pokémon para atrapar mientras vamos paseando, como es el caso de Nihilego y es que tener su versión shiny hace que más de uno esté interesado en él. Pero ¿existe la versión variocolor del Pokémon para nuestros dispositivos móviles? Solo tienes que seguir leyendo.

A pesar de que las versiones shiny (o variocolor) de los Pokémon no proporcionan ninguna ventaja, estas formas son muy codiciadas dentro de la comunidad del juego. Y es que debido a su bajo índice de aparición es todo un logro conseguirlo, por lo que no hay nada mejor que chulear ante los amigos de que has sido lo suficientemente afortunado para conseguir uno.

A lo largo de los últimos meses, Niantic ha estado introduciendo nuevas especies en la Pokédex entre las que destaca Nihilego, una medusa de lo más cuqui estéticamente y que ha dejado a más de uno deseoso de poder tener una variación de ella.

Pero, ¿tiene Nihilego su variante shiny en Pokémon Go? Esto es todo lo que sabemos sobre ella.

¿Tiene Nihilego su versión shiny en Pokémon Go?

¡Sí! Nihilego tendrá su propia versión shiny en Pokémon Go muy pronto, y es que llegará con la actualización que recibirá el juego en junio tal y como nos ha anunciado el equipo de Pokémon Go a través de Twitter.

De esta forma, toda la comunidad de Pokémon Go tendremos la oportunidad de conseguir un Nihilego shiny participando en las incursiones de cinco estrellas que se llevarán a cabo desde el 15 de junio al 19 de junio de 2023.

Eso sí, Niantic no ha dado más detalles de si la versión variocolor de la medusa seguirá estando disponible una vez que el evento finalice. De mantenerse, la probabilidad de aparición de la versión shiny de Nihilego será bastante baja, haciéndolo todo un reto para todos los entrenadores.