Pokémon Go Halloween 2022: Mega-Banette, Noibat variocolor y más

Pokémon Go se sumerge de lleno en Halloween con la parte I de un evento terrorífico y lleno de sustos. ¿Quieres saber más? ¡Sigue leyendo!

La temporada de la luz de Pokémon Go comenzó el 1 de septiembre de 2022 y, desde entonces, Niantic nos ha dado diversos eventos como la Semana de la Moda.

Ahora es el turno de ponerse espeluznantes y brincamos directamente al evento de Halloween que al igual que el año pasado se dividirá en dos partes y vendrá cargadito de nuevo contenido.

Aquí está todo lo que sabemos al respecto incluidas fechas, horas y lo que podemos esperar de este nuevo evento.

Todo sobre el evento de Pokémon Go Halloween parte 1

Niantic El evento de Pokémon Halloween se dividirá en dos partes

Según nos cuentan desde la web oficial de Pokémon Go, el evento de Halloween parte 1 empezará el jueves 20 de octubre a las 10:00 am hora local. Este durará hasta el 27 de octubre también a las 10:00 am.

Mega-Banette debuta en el evento de Pokémon Go Halloween 2022

Pokémon Go recibe una nueva mega evolución en el evento de Halloween 2022, esta vez en forma de Mega-Banette.

Los entrenadores podremos atraparlo en las Mega incursiones con la posibilidad de encontrar también una variación variocolor.

¿Qué Pokémon aparecerán en los huevos durante el evento?

Los siguientes Pokémon aparecerán en los huevos de 7km:

Yamask*

Yamask de Galar*

Phantump

Golett

Noibat*

Los Pokémon marcados con “*” pueden salir variocolor.

Por primera vez en Pokémon Go podremos encontrarnos un Noibat variocolor. Asimismo, estos mismos Pokémon tendrán una mayor probabilidad de salir variocolor.

¿Qué Pokémon podremos encontrarnos en estado salvaje durante Pokémon Go Halloween?

Los siguientes Pokémon aparecerán con más frecuencia durante el evento de Halloween:

Zubat*

Gastly*

Haunter

Spinarak*

Murkrow*

Misdreavus*

Sableye*

Shuppet*

Dusclops

Absol*

Drifloon*

Yamask*

Golett

Phantump

Pumpkaboo

Los Pokémon marcados con “*” pueden salir variocolor.

Pokémon de incursiones del evento Pokémon Go Halloween

Una estrella

Sableye*

Purrloin

Yamask*

Yamask de Galar*

Phantump

Tres estrellas

Gengar*

Umbreon

Drifblim

Drapion

Cinco estrellas

Forma alterada de Giratina

Estará disponible del 20 de octubre hasta el 1 de noviembre.

Megaincursiones

Mega-Banette

Estará disponible del 20 de octubre hasta el 27 de octubre.

Encuentros de tarea de investigación de campo

Al completar las tareas de la investigación de campo podremos encontrar los siguientes Pokémon:

Shuppet*

Duskull*

Yamask*

Yamask de Galar*

Phantum

¡Y ya está! Esto es todo lo que tenemos que saber sobre el evento Pokémon Go Halloween.