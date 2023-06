Sandygast en Pokémon Go: cómo capturarlo y su versión shiny

Sandygast y su evolución Palossand ya están disponibles en Pokémon Go por lo que te traemos cómo atraparlo y si podemos conseguir su versión shiny.

El evento del Festival del Agua ha llegado a Pokémon Go, y el Pokémon de tipo fantasma/tierra Sandygast llega a nuestros dispositivos móviles.

Según se nos describe en la Pokédex, Sandygast está basado en un pequeño montón de arena. La primera vez que lo vimos fue en la región de Alola en Pokémon Sol y Luna y ahora, tras una larga espera, por fin hace su debut dentro de Pokémon Go junto a su evolución Palossand.

Para ayudarte a atrapar a esta criatura arenosa, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre Sandygast en Pokémon Go, incluyendo su versión shiny y sus requisitos de evolución.

Cómo conseguir a Sandygast en Pokémon Go

Hay dos formas de encontrar a Sandygast durante el evento Festival del Agua en Pokémon Go: Como jefe de Incursión de 1 estrella o como recompensa por completar tareas de Investigación de campo exclusivas del evento.

Sin ninguna duda, la forma más fácil de conseguir a Sandygast en Pokémon Go ahora mismo es derrotarlo en una batalla de Incursión. Al estar bajo la dificultad de una estrella deberíamos de poder derrotarlo sin problemas y nosotros solos. Solo hay que tener en cuenta sus ataques fantasmas, hierba, hielo y agua.

Dado que sólo está clasificado como jefe de Incursión de 1 estrella, deberíamoss poder derrotarlo nosotros solos siempre y cuando tengamos en cuenta sus debilidades ante los ataques de tipo siniestro, fantasma, hierba, hielo y agua.

Riot Games Sandygast es el nuevo pokémon que llega a Pokémon Go

Si prefieres ir por el camino de la Investigación de Campo, la tarea que tendrás que buscar es “Atrapa 25 Pokémon de tipo agua“. Hay bastantes tareas de Investigación de campo disponibles durante este evento, así que sigue girando PokéParadas y eliminando tareas de Investigación de Campo que no quieras hasta que consigas esta.

Una vez que hayas conseguido esta tarea, debería ser relativamente fácil de completar, ya que hay muchos Pokémon de este tipo. No obstante, puede que tardes en conseguir el objetivo.

No sabemos qué ocurrirá con Sandygast cuando termine el Festival del Agua. Lo más probable es que sea un Pokémon poco común y que no lo encontremos en mucho tiempo, así que es mejor intentar atraparlo ahora.

Cómo evolucionar Sandygast a Palossand en Pokémon Go

Sandygast puede evolucionar a Palossand una vez que hayamos conseguido 50 Caramelos. No hay objetos de evolución especiales ni tareas de Compañero necesarias para este proceso de evolución.

Si te cuesta conseguir suficientes Caramelos, recuerda usar Bayas piña cuando atrapes a Sandygast en estado salvaje para aumentar el número de caramelos. También podemos convertir a Sandygast en nuestro compañero para conseguir caramelos extra.

¿Tiene Sandygast su versión shiny?

No, actualmente Sandygast no tiene su versión shiny disponible en Pokémon Go. Esto no significa que no lo tengamos en un futuro. Es muy raro que un Pokémon haya debutado en Pokémon Go con su versión shiny o variocolor.

Actualizaremos la noticia una vez tengamos más información.