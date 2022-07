Se filtran nuevas imágenes de los Pokémon Escarlata y Púrpura

Nuevas filtraciones de Pokémon Escarlata y Púrpura han inundado internet, y esta vez parecen ser capturas de pantalla de todo lo que está por traernos la generación 9 del juego.

A medida que se acercan las fechas de lanzamiento de cada nuevo título de Pokémon, aumenta la posibilidad de que el contenido se filtre antes de tiempo. Algo que ya ocurrió en el pasado con Pokémon Espada y Escudo, así como con Leyendas Arceus.

Con el lanzamiento de Pokémon Escarlata y Púrpura en unos pocos meses, la comunidad de Pokémon está buscando filtraciones en todos los rincones de internet. Aunque a lo largo de los últimos meses hemos visto filtraciones falsas, las nuevas que han surgido parecen ser bastante legítimas.

Publicidad

Se filtran imágenes de Pokémon Escarlata y Púrpura

La fuente de estas nuevas filtraciones es PKMNleak en Twitter. En el tuit se incluyen imágenes bastante borrosas de líderes de gimnasio, evoluciones de algunos de los iniciales y otros Pokémon nuevos.

Asimismo, las filtraciones también se han publicado en CentroLeaks quien arroja más detalles sobre quién es cada una de las figuras borrosas.

Ok the same source that has posted the Gym Leaders leak has also posted this new Pokémon / forms. pic.twitter.com/brOq7GXCTM — Centro LEAKS (@CentroLeaks) July 11, 2022

More images of new Pokémon. The first image is a new gimmick. pic.twitter.com/3raF2ZjZFU — Centro LEAKS (@CentroLeaks) July 12, 2022

Según se indica, en las fotos pueden verse las evoluciones para Quaxly, Sprigatito y Lechonk. Del mismo modo, se nos ofrece una imagen del “nuevo tipo” de Pokémon a través de Amoonguss y de Wigglytuff. La cuenta de Centro afirma que no serán variantes ni evoluciones regionales.

Publicidad

A pesar de toda la nueva información que arrojan las imágenes son bastante borrosas y de mala calidad, por lo que es bastante difícil distinguir los detalles. Algo que dificulta la labor para saber si pueden ser imágenes reales o, por el contrario, son algún tipo de imágenes hechas por fans.

De momento, ni Game Freak ni The Pokémon Company no han hecho nada oficial sobre estas filtraciones. Hay que recordar que en el pasado ambas compañías llevaban a cabo una ola de denuncias para quitar las imágenes de las redes.

Publicidad

Solo tiempo dirá si son imágenes reales o no.