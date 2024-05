Shiny Hunt en Pokémon Go: probabilidades, métodos y más

Buscar Pokémon shiny es una de las características más desafiantes en la franquicia, así que aquí te ayudamos a hacerlo en Pokémon Go.

Los juegos principales de Pokémon pueden ser bastante brutales cuando se trata de cazar Shiny. Los jugadores se enfrentan a probabilidades básicas de 1/4096 o 1/8192 y tienen que utilizar diferentes métodos, que a menudo llevan mucho tiempo.

De todas formas, es una actividad divertida para muchos entrenadores, por lo que aquí te traemos todo lo que necesitas para cazar shiny en Pokémon Go: desde las probabilidades hasta los mejores métodos y más.

Contenidos

Probabilidades de shiny en Pokémon Go

Es importante aclarar que Niantic no reveló las probabilidades de Shiny para Pokémon Go. Pero una comunidad de jugadores probó a fondo la mecánica del juego para llegar a una estimación sólida de las probabilidades de Shiny base, así como varias probabilidades aumentadas. Por lo que tenemos dos grupos: las probabilidades base, y las aumentadas por eventos.

Probabilidades de shiny base

Tipo de Pokémon Probabilidades Probabilidades de shiny base 1/512 Pokémon Oscuros (Reclutas del Team GO Rocket) 1/256 Especies de una etapa o raras / Pokémon de Megaincursiones 1/128 Pokémon Oscuros (Líderes del Team GO Rocket) / Pokémon sin o con apariciones salvajes raras 1/64 Batallas de Incursión de 5 estrellas (Legendarios, Singulares, Ultraentes) 1/20

Probabilidades de shiny aumentadas por eventos

Evento Probabilidades Pokémon Go Fest y Safari de Ciudad 1/128 Algunos eventos con entrada / Huevos de 7 km impulsados por el evento 1/64 Algunas tareas de investigación limitadas y otros eventos 1/40 Días de la Comunidad / Algunos eventos con entrada 1/25 Otras tareas de investigación limitadas 1/20 Días de Incursión / Actos del Día de la eclosión 1/10

Explicación de las probabilidades de shiny en Pokémon Go

Las probabilidades base de encontrar un Shiny en Pokémon Go son de 1/512. Esto significa que la mayoría de los Pokémon que se pueden encontrar en la naturaleza tienen una probabilidad de 1/512 de ser Shiny. Sin embargo, hay algunos Pokémon que pertenecen a diferentes grupos que tienen probabilidades más altas.

Los Pokémon Oscuros rescatados de las garras de los Reclutas del Team GO Rocket tienen una probabilidad de 1/256 de ser Shiny.

Los Pokémon de tipo medio son Pokémon raros que tienen una mayor probabilidad de ser Shiny. Sus probabilidades aumentan hasta 1/128. Este grupo de Pokémon se limita a Gible, criaturas sin evolución como Pinsir, Sableye, o Absol, y algunos más que se pueden obtener a través de batallas Megaincursiones.

Hay otro grupo que tiene una tasa de Shiny increíblemente baja, de alrededor de 1/64. Se trata de un grupo de Pokémon de tamaño decente que rara vez o nunca aparecen en estado salvaje, como Pineco, Marowak de Alola o Pokémon bebés. También se incluyen los Pokemon Oscuros de los líderes del Team GO Rocket.

Por último, hay algunos que pertenecen al grupo de tasa Shiny 1/20, que son los que se obtienen en Incursiones 5 Estrellas o eventos de Investigación Limitada. Esto incluye a los Pokémon Legendarios y Singulares, junto con los Ultraentes de la región de Alola, que son extremadamente difíciles de encontrar en sus variantes Shiny, ya que el proceso de Incursión requiere Pases de Incursión Remotos o Premium y suficientes jugadores para acabar con la bestia.

Explicación de las probabilidades de shiny aumentadas por eventos en Pokémon Go

Lo particular de las tasas potenciadas por evento es que algunas de ellas varían dependiendo del Pokémon y de la magnitud del evento en cuestión.

Algunos Pokémon de un Go Fest pueden obtener una tasa de 1/128, mientras que otros pueden ser asignados al grupo de 1/25, y lo mismo ocurre con las Tareas de Investigación Limitada. Sin embargo, las probabilidades para los Días de la Comunidad y los Días de Incursión no varían.

Días de la comunidad

Los Días de la Comunidad son un evento especial que tiene lugar una vez al mes y está protagonizado por Pokémon específicos. Durante el tiempo que dura el evento, el Pokémon aumenta sus tasas de aparición y sus probabilidades de Shiny.

Cada Día de la Comunidad de Pokemon Go hasta ahora ha tenido sus probabilidades Shiny fijadas en 1/25. Esto podría cambiar en el futuro si Niantic quiere aumentar o disminuir las probabilidades, pero es seguro asumir que los Días de la Comunidad en el futuro compartirán estas probabilidades Shiny de 1/25.

Días de incursión

Los Días de Incursión se rotan con regularidad, manteniendo la lista de criaturas disponibles fresca para los jugadores. Durante los Días de Incursión, que suelen durar 3 horas, los Pokémon que encuentres tendrán una probabilidad de 1/10 de ser Shiny.

Lo mismo ocurre durante los Días de eclosión, en los que, durante 3 horas, habrá disponibles Huevos especiales con un Pokémon específico con índices de Shiny elevados.

Cómo hacer Shiny Hunt en Pokémon Go

Cazar Pokémon Shiny en Pokemon Go es bastante sencillo. Todo lo que los entrenadores tienen que hacer para comprobar si han encontrado una variación especial es tocar sobre un Pokémon salvaje para ver sus colores en la pantalla de batalla/captura 1-1. Si no es lo que buscas, sal del encuentro y toca el siguiente Pokémon.

Sin embargo, hay bastantes Pokemon que están bloqueados por Shiny (Pokemon que no pueden aparecer Shiny). Entre ellos se encuentran casi todas las evoluciones de segunda y tercera fase, así como un puñado de Pokémon de primera fase. Como regla general, la mayoría de los Pokémon recién introducidos no pueden ser Shiny hasta más adelante.

Dicho esto, hay algunos Pokémon que podrían ser un Ditto shiny disfrazado. Aquí hay una lista de todos los Pokémon que Ditto está usando actualmente como disfraz. Puede que merezca la pena atraparlos para asegurarte de que no se te escapa ninguna mancha azul.

Otros métodos para hacer Shiny Hunt en Pokémon Go

Hay algunos métodos particulares que ayudarán a los entrenadores a encontrar un Pokemon Shiny más rápido de lo normal. Sin embargo, todavía hay mucha suerte involucrada.

El primero es luchar y derrotar a los líderes del Equipo GO Rocket. Estos incluyen a Arlo, Cliff, Sierra y su jefe Giovanni.

Usando un Radar Rocket, los jugadores pueden luchar contra estos duros entrenadores y capturar un Pokémon Oscuro. Los Pokémon Oscuros de estos Líderes de Equipo tienen una mayor probabilidad de ser Shiny: 1/64. Sin embargo, tienen que tener una forma Shiny disponible en ese momento, o de lo contrario no aparecerá.

El segundo método ya lo hemos comentado. Las incursiones legendarias son, con diferencia, el método de caza más fiable, ya que ofrecen las mayores probabilidades y siempre son accesibles mediante el uso de pases de incursión remotos.

El problema aquí es que los jugadores tendrán que gastar dinero en pases de incursión y tendrán que formar equipo con entrenadores lo suficientemente fuertes como para acabar con el jefe.

El tercer método consiste en incubar Huevos, ya que existe la posibilidad de que la criatura incubada sea Shiny. Las probabilidades pueden aumentar si utilizas varias incubadoras simultáneamente.

Por último, la mejor forma de encontrar Pokémon Shiny es durante los eventos. Ya sea el Día/Hora de la Incursión, el Día de la Comunidad Pokémon Go, el Go Fest o los Tours Regionales, los cazadores de Shiny no querrán perderse estos eventos.

¡Y listo! eso es todo lo que necesitas saber a la hora de cazar shiny en Pokémon Go. Si buscas más guías del juego, puedes revisar nuestra guía sobre la Liga de Combates Go o cómo conseguir a Solgaleo y Lunala.