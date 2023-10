Slowking de Galar en Pokémon Go: mejor set de movimientos

Slowking de Galar es uno de los dos tipos diferentes de este Pokémon que podemos encontrar en Pokémon Go, y si te estás preguntando cuál es el mejor set de movimientos para el Pokémon te lo contamos en un abrir y cerrar de ojos.

La primera vez que tuvimos a Slowking en Pokémon Go fue en 2021 conmemorando Pokémon Espada y Escudo. Antes de eso, lo único que podíamos hacer era evolucionar nuestro Slowpoke de Galar a Slowbro de Galar.

Con ambos en Pokémon Go, te contamos cuál merece la pena que tenga un huequito dentro del equipo. Por ello, te traemos todos los ataques de Slowking de Galar.

Mejor set de movimientos para Slowking de Galar en Pokémon Go

Niantic

El mejor set de movimientos para Slowking de Galar en Pokémo Go es Infortunio como movimiento rápido y Bola sombra junto a Surf como movimientos cargados.

Infortunio tiene mejor generación de energía, por lo que lo usaremos en lugar de Confusión, que puede hacer más del doble de daño.

En cuanto a los Movimientos Cargados, Bola de Sombra es la opción más barata disponible para el Slowking de Galar ya que inflige 100 de daño por 55 de energía. Eso sí, si puedes permitirte un segundo movimiento cargado, Surf es una buena opción en combates con tipos de fuego y tierra.

Todos los movimientos que Slowking de Galar puede aprender en Pokémon Go

En total Slowking de Galar puede aprender tres Movimientos Rápidos y cinco Movimientos Cargados, incluyendo ataques de tipo Fantasma, Veneno y Psíquico que son los siguientes:

Movimientos Rápidos de Slowking de Galar

Ácido (Veneno)

Confusión (Psíquico)

Maleficio (Fantasma)

Movimientos Cargados de Slowking de Galar

Premonición (Psíquico)

Bola Sombra (Fantasma)

Onda tóxica (Veneno)

Retribución (Normal)

Surf (Agua)

¿Es bueno el Slowking de Galar en Pokémon Go?

Niantic

Teniendo en cuenta el tiempo y el esfuerzo que tendremos que invertir para evolucionarlo a Slowking de Galar no es tan bueno en Pokémon Go. Tiene potencial para ocupar un hueco en la Ultra Liga gracias a su tipado único Veneno/Psíquico, pero no mucho más.

Una de las mayores debilidades de Slowking de Galar es lo caras que son sus opciones de Movimiento Cargado, lo que significa que simplemente no podremos seguir el ritmo de ningún rival que pueda acceder rápidamente a Movimientos Cargados así como derribar escudos con facilidad.

Es posible usar a Slowking de Galar para defender gimnasios, pero incluso en ese caso, hay opciones mucho mejores en las que centrar nuestros recursos.

El Slowking de Galar también sale perdiendo si lo comparamos con su homólogo, el Slowbro de Galar, que cuenta con un mejor conjunto de movimientos entre los que elegir y más potencial en la Liga de Batalla Go. Si te cuesta elegir, elige a Slowbro de Galar.