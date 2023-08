Surskit en Pokémon Go: cómo capturarlo y su versión shiny

Surskit es una de las especies de tipo bicho disponibles que podemos encontrar en Pokémon Go. Si quieres saber cómo conseguirlo y si podemos atrapar también su versión shiny solo tienes que seguir leyendo.

La primera vez que tuvimos a Surskit en Pokémon fue en la generación 3 y vino como un Pokémon de tipo dual de bicho/agua. Asimismo, esta criaturita la podemos evolucionar a Masquerain.

Siendo sinceros, encontrarnos a Surskit en estado salvaje en Pokémon Go no es que sea especialmente complicado.

La tasa de aparición de este Pokémon ha aumentado incluso para el evento Ciénega Nociva. Este no solo hará que Surskit aparezca con más frecuencia sino que también podremos encontrarnos a Skrelp shiny junto a nuevas incursiones oscuras.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

No obstante, si estás un poco perdido sobre cómo podemos capturar a Surskit en Pokémon Go y si tiene disponible su versión shiny no sufras más porque te contamos todo lo que necesitas saber al respecto.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Niantic

Cómo conseguir a Surskit en Pokémon Go

Para poder encontrar a Surskit en Pokémon Go lo mejor será que estemos cerquita de cualquier masa grande de agua.

No obstante, si no tienes ninguna cerca no te preocupes porque con el evento de Ciénaga Nociva aparecerá con más frecuencia incluso si no estamos cerca del agua. El evento durará desde el sábado 19 de agosto de 2023 a las 10:00 hasta el martes 22 de agosto de 2023 a las 20:00 PM hora local.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

¿Puede Surskit ser Shiny?

¡Sí! La primera vez que se incluyó la versión shiny de Surskit fue en Pokémon Go Tour: Hoenn – Las Vegas en febrero de 2023. Surskit Shiny conserva su color amarillo original en la parte superior de la cabeza, pero su cuerpo se vuelve de un azul mucho más oscuro.

Niantic

¿Podemos evolucionar a Surskit?

Efectivamente, podemos hacer que Surskit evolucione a Masquerain después de otorgarle con 50 Caramelos de su mismo tipo. Asimismo, como parte del evento de Ciénaga Nociva conseguiremos el doble de Caramelos de captura mientras dure el evento, lo que hará que evolucionar a Surskit sea mucho más fácil.

El artículo continúa después del anuncio.