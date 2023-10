Sylveon en Pokémon Go: Mejores movimientos

The Pokémon Company / Niantic

Si has incluido a Sylveon en tu equipo de Pokémon Go, aquí te traemos los mejores movimientos para que puedas vencer tanto en el juego como en el PvP.

Sylveon es una de las ocho posibles evoluciones de Eevee. De tipo Hada y originario de la región de Kalos, y como cualquiera de las otras evoluciones de Eevee, puede ser difícil de entender.

Así que aquí te traemos los mejores movimientos de Sylveon en Pokémon Go y su relevancia en el metajuego actual.

Los mejores movimientos de Sylveon en Pokémon Go

Si queremos arrasar con nuestros rivales, lo mejor sería equipar a nuestro Sylveon con Encanto como movimiento rápido y Brillo Mágico como movimiento cargado.

Sylveon solo puede aprender dos movimientos rápidos, y Encanto es el que más daño inflige, y tiene la bonificación del STAB por lo que es más conveniente.

Por otro lado, Brillo Mágico también posee buen DPS y se bonifica con el STAB. Ambos son movimientos de tipo Hada, por lo que serán más efectivos contra los tipos Lucha, Dragón y Siniestro.

The Pokemon Company

Todos los movimientos que puede aprender Sylveon en Pokémon Go

Movimientos rápidos

Ataque Rápido (Normal)

Encanto (Hada)

Movimientos cargados

Beso Drenaje (Hada)

Brillo Mágico (Hada)

Fuerza Lunar (Hada)

¿Es bueno Sylveon para el PVP?

Lamentablemente, Sylveon no es la mejor idea a la hora de elegir para el PvP. El portal Pvpoke, que reúne datos de todos el meta actual de Pokémon Go, no lo pone en la mejor posición.

Sylveon se ubica en el puesto #261 en el meta de la Gran Liga de Pokémon Go de octubre de 2023, por lo que quizás tengas que pensar de nuevo tu equipo a la hora de competir.