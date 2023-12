Todas las áreas del biodomo en el DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura

La principal atracción de la Academia Arándano es el biodomo submarino, un lugar que recrea biomas exteriores, repleto de nuevos Pokémon que podrás capturar en el DLC El Disco Índigo. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las cuatro áreas diferentes que ofrece el biodomo en Pokémon Escarlata y Púrpura.

El Disco Índigo es el último empujón de nuevo contenido -que sepamos- que Game Freak dará a la Generación 9 de Pokémon Escarlata y Púrpura. Como tal, han hecho todo lo posible para que sea una despedida espectacular.

Esta expansión te lleva a la Academia Arándano como estudiante de intercambio. Allí tendrás la oportunidad de explorar el biodomo, una enorme zona en la que viven innumerables Pokémon emblemáticos de generaciones anteriores.

Dividido en cuatro zonas, y con una plaza central donde puedes curar a tus Pokémon, esta maravilla tecnológica submarina es el lugar donde pasarás la mayor parte del tiempo durante tu aventura en Disco Índigo. Aquí tienes un vistazo a cada uno de los biomas que te reserva el biodomo.

Las cuatro áreas en el biodomo del DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura

Cada zona del biodomo ofrece un terreno diferente con un clima único, paisajes distintos y, por supuesto, Pokémon particulares.

Si estás preocupado porque no sabes con qué bioma empezar, no te preocupes. No importa con cuál empieces, la decisión no tendrá ningún impacto en la narrativa del juego. Simplemente elige el que más te guste.

Sin embargo, la historia se inclina hacia el Área Costera, ya que es el lugar donde tendrá lugar tu primera clase.

Área Árida

Una pradera grande y abierta que recuerda a la sabana africana. Esta zona tiene un clima cálido y seco, perfecto para Pokémon de tipo Fuego, Planta y Normal.

Área Costera

Gracias a la gran cantidad de agua que hay en esta zona, podrás encontrar una gran cantidad de Pokémon de tipo Agua, incluidas las formas de Alola.

Área Polar

Una zona gélida donde Pokémon de tipo hielo y monstruos amantes del frío aparecerán sin cesar.

Área Escarpada

Un terreno árido y rocoso con rocas y elevaciones, perfecto para Pokémon de tipo Tierra, Roca, Volador y Acero.

Estas son todas las áreas en el biodomo del DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura, ahora ¡a atraparlos a todos!