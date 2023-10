Truco de Pokémon Go para hacer la Captura Rápida

El arte de la Captura Rápida de Pokémon existe desde hace tiempo, y es una práctica habitual para muchos jugadores que quieren conseguir un gran grupo de Pokemon de forma rápida y eficiente. Si aún no sabes cómo hacerlo, aquí tienes una guía paso a paso que te ayudará a dominar el método de Captura Rápida en Pokemon Go.

Atrapar y coleccionar Pokémon es, obviamente, el núcleo de la franquicia. En particular, en Pokemon Go no es solo una forma de completar la Pokédex, sino que atrapar criaturas es también la forma en que los jugadores pueden obtener los recursos necesarios para subir de nivel y hacer evolucionar a sus Pokémon.

A veces, en épocas de muchas capturas o en los Días de la Comunidad, enfrentarse a un gran grupo de Pokémon salvajes puede ser abrumador, especialmente si no posees un dispositivo externo como el Pokémon Go Plus, que puede ayudarte a superarlo más rápido.

Como se pierde mucho tiempo esperando a que termine la animación de captura, aquí tienes todo lo que necesitas saber para aprender el método de captura más optimizado de Pokémon Go.

Cómo hacer la Captura Rápida en Pokémon Go

Para iniciar el proceso de Captura Rápida, los jugadores no necesitan hacer nada fuera de lo normal antes de encontrarse con un Pokémon, sólo seguir estos pasos:

Toca un Pokémon salvaje para entrar en la pantalla de captura. Aquí puedes lanzar una baya si te apetece. Con un dedo, mantén pulsado el icono de la Poké Ball y arrástralo hacia la izquierda, “colocándolo” encima del icono de las bayas. Si lo haces bien, el menú de la Poké Ball no debería abrirse. Sin levantar ese dedo, usa otro para lanzar la Poké Ball al Pokémon salvaje. En cuanto la Poké Ball toque el objetivo, levanta el dedo que has estado sujetando desde el paso 2. Si lo has hecho correctamente, el menú de la Poké Ball debería abrirse mientras la bola tiembla. Utiliza rápidamente el botón Escape de la esquina superior izquierda y vuelve a la pantalla principal del mapa.

El Pokémon salvaje seguirá apareciendo en la sobrepalabra. Sin embargo, si tocas sobre él y te lleva a la pantalla de captura, significa que se ha escapado de la Poké Ball y tienes que volver a intentarlo. Pero si huye del mapa, o bien tuviste éxito, o el Pokémon huyó justo después de escaparse de la bola. Para estar seguro, mira en tu inventario Pokémon y comprueba si está ahí.

Aunque al principio puede parecer un poco confuso, con unos pocos intentos le cogerás el truco.