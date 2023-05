Un barrio de Las Vegas usa nombres de Pokémon para sus calles

Un nuevo barrio de Las Vegas tendrá sus calles bautizadas con nombres de los queridos personajes de Pokémon, con la idea de que los nombres hagan “sonreír” a los residentes después de un “mal día”.

Pokémon es una de las mayores y más exitosas franquicias de videojuegos y anime de todos los tiempos. A lo largo de los años, Nintendo ha sido capaz de desarrollar un imperio mediático gigantesco a través de los juegos, series, películas y, por supuesto, juguetes Pokémon.

Sin embargo, el imperio está a punto de expandirse de una forma aún mayor y más permanente, ya que Las Vegas (EE.UU.) va a bautizar algunas calles de la ciudad con el nombre de diferentes personajes queridos de Pokémon.

Como informó primero Polygon, la directora de construcción de Harmony Homes LLC, Andrea Miller, reveló en una entrevista con el canal de televisión local KLAS 8 News NOW que decidió poner a las nuevas calles de la ciudad el nombre de Pokémon porque “es muy, muy difícil poner nombres a las calles de esta ciudad”.

A continuación, Miller explicó el proceso que hay detrás de poner nombre a una nueva calle de la ciudad, revelando que deben presentar dos nombres para cada calle para garantizar que todas las zonas nuevas tengan nombres de calles completamente originales.

El barrio de Las Vegas nombra sus calles con nombres de Pokémon

La jefa de obras dijo entonces a Polygon que se inspiró en sus dos hijos pequeños, que están “obsesionados con Pokémon”.

“Cuando oigo Jigglypuff, me entra la risa floja”, dijo Miller a KLAS 8 News NOW. “Cuando vuelves a casa del trabajo y has tenido un mal día y tienes que girar en Calle Jigglypuff, eso te hará sonreír”.

El tiempo dirá qué Pokémon se eligen para este barrio. Sin embargo, según Google Maps, actualmente hay dos calles llamadas Snorlax y Squirtle, pero si hay más por desarrollar, es probable que muchos otros Pokémon emblemáticos tengan su propia calle o vía con su nombre.