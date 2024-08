¿Vale la pena comprar el Pack Go Rocket en Pokémon Go?

En Pokémon Go tenemos disponible varios paquetes para comprar como es el caso del Pack Go Rocket, sin embargo, su contenido puede hacernos preguntarnos si vale o no la pena.

Pokémon Go está inmerso en un nuevo evento y a la tienda ha vuelto el paquete de Pack Go Rocket. Te echamos una mano trayéndote el precio, contenido y si deberías o no comprarlo.

¿Deberías comprar el Pack Go Rocket en Pokémon Go?

No, el Pack Go Rocket en Pokémon Go no merece la pena debido a su precio y el hecho de que solo conseguimos 7 artículos en total y algunos de ellos son muy fáciles de conseguir.

El paquete tiene 4 tipos de objetos diferentes que son:

x7 Ultra Ball

x7 Pase de combate prémium

x7 Radar Rocket

x7 Baya Pinia plateada

Niantic

Aunque una caja de evento temática puede parece que es una buena compra, el contenido no vale la pena para gastarnos 11,99€ en ella. Sí que es verdad que es mucho más cómodo ya que nos trae el Pase de combate prémium y el Radar Rocket pero al tener tan pocos artículos no vale para nada la pena.

Además, a menos que seas un jugador completamente nuevo, es probable que tengas un montón de Ultra Balls en la mochila ya que son tan fáciles de conseguir como terminando tareas de investigación o visitando PokéParadas.

Asimismo, las Bayas pinia Plateadas son más difíciles de conseguir porque aparecen como recompensas de las Tareas Especiales. Igualmente, que el paquete traiga 7 artículos es un número bastante ridículo.

A pesar de que hay algunas cajas de Pokémon Go que pueden ser muy buenas compras bien para los jugadores nuevos o bien para prepararse para los eventos, según nuestra experiencia es mejor que lo dejes pasar.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber al respecto. No dejes de visitarnos para estar al día en tus videojuegos favoritos.