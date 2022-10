YouTuber revela información sobre el mapa de Paldea de Pokémon Escarlata y Púrpura

Francisco es el Country Manager y redactor en DexertoES, después de vivir en Madrid se trasladó a Segovia para realizar un grado en Publicidad y Relaciones Públicas, el cuál terminó mientras continuaba su trabajo en la web. Cuando no está escribiendo noticias o dirigiendo, se dedica a hacer streams en directo mientras juega, puedes seguir a Francisco en: https://twitter.com/PacoGM_

Nintendo / The Pokémon Company

Mientras The Pokémon Company sigue insistiendo en que Pokémon Escarlata y Púrpura será el primer título de mundo abierto de la franquicia, PKMNcast, que asistió al evento de presentación en persona, ha arrojado luz sobre el tamaño real del mapa.

Tras el lanzamiento de Leyendas Pokémon Arceus, los fans de la serie no esperaban escuchar ninguna noticia sobre un título de la Generación 9 tan pronto, y mucho menos tener una fecha de lanzamiento fijada para el mismo año.

Mientras que Leyendas tenía un estilo de mundo pseudoabierto, con unas pocas y vastas áreas que los jugadores podían explorar, GameFreak declaró explícitamente que Pokémon Escarlata y Púrpura sería la primera aventura de la franquicia en un mundo abierto. Al igual que en BOTW, es de suponer que los jugadores podrán ir a donde quieran desde el principio.

Y después de que se revelara el mapa de Paldea, los jugadores empezaron a preguntarse cómo de grande es el mundo en realidad. También se preguntaron cómo de denso sería, ya que los juegos de mundo abierto a veces pueden parecer vacíos, dejando a los jugadores con el deseo de que haya más cosas que descubrir.

En rojo está la zona en bruto que los jugadores pudieron explorar durante el evento presencial de Pokémon Escarlata y Púrpura.

¿Cómo de grande es el mapa de Pokémon Escarlata y Púrpura?

El YouTuber Steve Sarumi, también conocido como PKMNCast, fue uno de los pocos afortunados invitados a Nueva York para participar en el avance de Pokémon Escarlata y Púrpura. Y tras el embargo de los contenidos del preestreno, acudió a Twitch para organizar un AMA sobre su sesión de juego de una hora. Más tarde, condensó la transmisión en un vídeo de YouTube.

Uno de sus espectadores le preguntó si podía explicar con más detalle el tamaño del mapa. Sarumi comenzó por delinear el área de juego con su cursor, afirmando que no podía explorar más allá de esta zona. Él, junto con otros asistentes, dispuso de una hora para explorar algo menos de una quinta parte del mapa.

“Para hacer todo esto”, dijo Sarumi mientras rodeaba la zona en el mapa, “tuve una hora, y ni siquiera rasqué la superficie. Y me apresuré. No pude llegar a tiempo sin distraerme. Como si sintiera que no veo lo suficiente. Es muy grande”.

También explicó que Nintendo quería que completara tres tareas diferentes en una hora.

Así que, si la palabra de Sarumi sirve de algo, los jugadores podrían estar preparados para una gran aventura en Pokémon Escarlata y Púrpura.