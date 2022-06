Códigos Anime Mania (junio 2022): Cómo obtener gemas y oro gratis en Roblox

Load More

Además, el desarrollador también ha confirmado que se lanzarán más códigos nuevos para el juego cuando Anime Mania alcance el hito de 160,000 me gusta en Roblox. Dado que el juego actualmente tiene más de 158,000 Me gusta, pronto habrá nuevos códigos disponibles.

Ahí es donde estos códigos son esenciales, y aunque no recibirás una cantidad infinita de gemas, podrás impulsar tu progresión general. Dicho esto, profundicemos y veamos todos los códigos activos y vencidos para Anime Mania en junio de 2022.

La experiencia Anime Mania basada en Roblox de Anime Legends Studios presenta una gran variedad de personajes populares de series y películas de animación. Inspirado en otros títulos populares como Ani-Blox Legends y All Star Tower Defense , Anime Mania es posiblemente uno de los juegos más divertidos disponibles en Roblox.

by María Pastoriza