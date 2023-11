Códigos de Roblox Attack on Titan Evolution (Noviembre 2023)

Attack on Titan es una de las series de anime más populares, y los jugadores de Roblox a los que les guste pueden probar Attack on Titan Evolution. Los desarrolladores lanzan códigos para celebrar los logros del juego, y aquí tienes una lista de códigos de Attack on Titan Evolution que reparten Tiradas Gratis y Oro en noviembre de 2023.

Los jugadores de Attack on Titan Evolution, basado en Roblox, tienen una variedad de códigos disponibles para reclamar que otorgan distintas recompensas. Estas te ayudarán a progresar más rápido en el juego.

En Roblox abundan los juegos de anime, desde Shindo Life hasta Anime Dimensions. Mientras que algunos de estos juegos se centran en reunir a los mayores héroes del anime, otros como Attack on Titan Evolution giran en torno a un único anime y son perfectos para los fans más acérrimos.

Attack on Titan Evolution incluye clanes, incursiones, jefes y mucho más para mantener a los jugadores enganchados. Una forma estupenda de adelantarte a los demás y mejorar tu experiencia es canjear los códigos publicados por los desarrolladores, ya que otorgan objetos valiosos como Tiradas y Oro de forma gratuita.

En ese sentido, echemos un vistazo a todos los códigos que funcionan en noviembre de 2023.

Códigos de Attack on Titan Evolution en Roblox (Noviembre 2023)

Los siguientes códigos de Attack on Evolution funcionan en noviembre de 2023:

Código Recompensa BACKINBUSINESS Regalo gratis LEGOPATCHES 25 tiradas gratis BOSSxAOTE Potenciador de suerte de 2 horas 118kLikes! 35 tiradas gratis 470KLIKES Reinicio de carrera XURYBACKFROMROME Tirada gratis ELITEFIX! 30 tiradas gratis NEWChaoticRaids! Potenciador de suerte de 1 hora 16MILLIONVISITS 4.000 de oro, 10 tiradas gratis Progress 3.000 de oro, 25 tiradas gratis Return 3.000 de oro, 15 tiradas gratis

Cómo canjear códigos de Attack on Titan Evolution en Roblox

Los jugadores pueden canjear sus códigos de Attack on Titan Evolution en la pestaña de códigos situada en el menú. A continuación te explicamos cómo hacerlo:

Inicia Attack on Titan Evolution a través del sitio web oficial de Roblox. Haga clic en el icono Menú situado en la parte inferior izquierda de la pantalla. Aparecerá un menú radial. Haz clic en el icono de engranaje del menú radial para abrir los ajustes del juego. Selecciona Códigos. Aparecerá un cuadro de canje. Introduce el código deseado y pulsa Canjear. Si el código es correcto y válido, deberías obtener las recompensas correspondientes.

Ten en cuenta que los códigos de Roblox suelen distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, te recomendamos que los copies y pegues directamente de la lista para evitar errores de mayúsculas y minúsculas.