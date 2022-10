Códigos de Roblox Murder Mystery 2 (octubre 2022) – Cómo conseguir cuchillos y mascotas gratis

Francisco es el Country Manager y redactor en DexertoES, después de vivir en Madrid se trasladó a Segovia para realizar un grado en Publicidad y Relaciones Públicas, el cuál terminó mientras continuaba su trabajo en la web. Cuando no está escribiendo noticias o dirigiendo, se dedica a hacer streams en directo mientras juega, puedes seguir a Francisco en: https://twitter.com/PacoGM_

Si quieres mejorar tu arsenal en Murder Mystery 2 de Roblox, con estos códigos de MM2 podrás equiparte con los cuchillos y las mascotas más chulas que hay actualmente.

El desarrollador de Roblox Nikilis Murder Mystery 2 sigue un formato similar al de juegos como Among Us y Town of Salem, en el que a los jugadores se les asigna un papel y se les pide que desempeñen su función como inocentes, asesinos o sheriff.

El juego gira en torno a que los inocentes eviten al asesino, que el asesino sea lo suficientemente astuto como para no alertarlos y que el sheriff tenga que resolver el lío resultante.

Nuestra lista de códigos de MM2 ofrece a los jugadores la posibilidad de lucir lo mejor posible y utilizar las armas más atractivas mientras navegan por la red de engaños e intrigas. Si estás a la caza de un nuevo cuchillo o de una mascota genial, hemos reunido todos los códigos disponibles para canjear.

Actualizado el 15 de octubre de 2022 para comprobar si hay nuevos códigos.

Nikilis

¿Hay códigos de Murder Mystery 2 en Roblox (octubre 2022)?

Actualmente no hay códigos activos en Murder Mystery 2. Esto fue verificado el 15 de octubre de 2022, y se comprobará cada semana.

A medida que haya nuevos códigos disponibles en el juego, nos aseguraremos de actualizarlos aquí mismo.

Código Items – –

Cómo canjear códigos de MM2 en Roblox

El menú de canje de códigos en MM2 es fácil de perder si no sabes dónde buscar. Sigue estos pasos para facilitar las cosas:

Ve a la experiencia de Murder Mystery 2 en el hub de Roblox. Inicia el juego y espera a que te deje entrar. Una vez que estés en el juego, pulsa el botón “Inventario” de la izquierda de la pantalla. Cuando aparezca la ventana del inventario, localiza “EnterCode” en la parte inferior derecha de la pantalla. Haz clic en él e introduce el código que quieres canjear. Después de introducir el código, pulsa el botón “Canjear”.

¿Para qué sirven los códigos MM2 en Roblox?

Los códigos en Murder Mystery 2 son esenciales para cualquier jugador, ya que te permiten desbloquear recompensas especiales en el juego sin coste adicional.

Ya sea un nuevo cuchillo, oro gratis o una mascota, estos objetos normalmente solo están disponibles como códigos y no se pueden encontrar en ninguna otra parte del juego.