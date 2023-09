Códigos de Meep City en Roblox: Jet Pack y cosméticos gratis – Septiembre 2023

Meep City es uno de los juegos más populares de Roblox, y aquí podrás encontrar todos los códigos de recompensas del juego.

Roblox está lleno de experiencias de todo tipo, desde las que son de estilo anime hasta las que nos llevan al puro terror.

Una de esas experiencias tan variadas nos lleva hasta Meep City, un juego de estilo MMO en el que te moverás por una ciudad junto a otros jugadores.

Como una gran cantidad de juegos de Roblox, Meep City tiene códigos de recompensas. Echa un vistazo a continuación para canjearlos.

Códigos disponibles en Roblox para Meep City

En estos momentos no hay códigos disponibles para Meep City. Los desarrolladores llevan un tiempo sin publicar nuevos códigos de recompensas.

La última actualización de Meep City se dio en abril de 2023. Desde entonces, no han aparecido nuevos códigos en el juego, aunque la experiencia sigue en activo.

Códigos caducados

Aquí puedes ver la lista de códigos caducados en el juego:

jetpack: Jetpack

duck: Pato

xxx: Meep gratis

animals: Animales Clásico

paperhat: Sombrero de papel

first: Peiando Meep

nurse: Sombrero de enfermera para Meep

No se sabe si estos códigos volverán a estar activos pronto, pero ven a revisar este artículo de vez en cuando, ya que te mantendremos actualizado.

Cómo canjear códigos en Meep City

La opción de canjear códigos ha desaparecido de la experiencia de Roblox. No obstante, actualizaremos esta página cuando regrese, si se da el caso.

La mayoría de los códigos requieren un Meep, ya que los accesorios son para tus Meeps y no siempre para ti. Si aún no tienes uno, ve a la Tienda de Mascotas y compra un Meep por 100 monedas. De lo contrario, el juego no te dejará canjear un código.