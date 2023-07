Códigos Murder Mystery 2 de Roblox: cómo conseguir cuchillos y mascotas gratis

¿Quieres saber si hay códigos de Murder Mistery 2 para julio de 2023? Aquí tienes todo lo que necesitas saber y cómo se pueden canjear.

Murder Mystery 2 de Roblox sigue un formato similar al de juegos como Among Us y Town of Salem en el que a los jugadores se les asigna un papel y se les pide que desempeñen su papel como Inocente, Asesino o Sheriff.

Los inocentes tienen que sobrevivir, mientras que los asesinos tienen que no revelarse y el sheriff es el que tiene que salir airoso de la situación.

Los códigos de Murder Mystery 2 nos ofrecen la oportunidad de ir refacheritos y utilizar las armas más modernas mientras participamos en engaños e intrigas. Si quieres un nuevo cuchillo o una mascota molona, hemos recopilado todo lo que hay que saber sobre los códigos de Murder Mistery 2 para junio de 2023.

Recuerda que Murder Mistery es uno de nuestros mejores juegos para jugar con amigos.

¿Hay códigos de Murder Mystery 2 en Roblox (Julio 2023)?

Como ha sido el caso para todo el 2023 hasta ahora, actualmente no hay códigos disponibles para canjear para Murder Mystery 2.

Cuando haya nuevos códigos disponibles actualizaremos al instante. No dejes de visitarnos regularmente para enterarte de las últimas novedades.

Código Objetos – –

Asimismo, los miembros de Prime Gaming podemos reclamar el objeto gratuito “Knife Crown – Murder Mystery 2” para personalizar nuestro avatar.

Solo tenemos que dirigirnos a la página principal del sitio y buscando “Roblox” en la barra de búsqueda. A continuación, haz clic en el icono del juego que hará que salga un cuadro en la pantalla. Ahora hacemos clic en el botón azul “Solicitar código”. Cuando lo hagamos aparecerá un código y solo tendremos que seguir los pasos para conseguir la recompensa.

Cómo canjear códigos de Murder Mistery 2 en Roblox

Es normal que no sepamos cómo canjear los códigos ya que no está muy bien señalizado. Solo tenemos que hacer lo siguiente:

Iniciamos Murder Mystery 2 en el menú de Roblox.

Una vez dentro del juego pulsamos el botón “Inventario” situado a la izquierda de la pantalla.

Cuando aparezca la ventana del inventario vamos a “Introducir código” en la parte inferior derecha de la pantalla.

Hacemos clic en él e introduce el código que queramos canjear.

Una vez introducido el código pulsamos el botón “Canjear”.

Ya está. Las recompensas se aplicarán automáticamente.

¿Para qué sirven los códigos de MM2 en Roblox?

Los códigos en Murder Mystery 2 son básicos para cualquier jugador, ya que nos permiten desbloquear recompensas especiales en el juego sin coste adicional.

Ya sea un nuevo cuchillo, oro gratis o una mascota, estos objetos suelen estar disponibles únicamente como códigos y no se pueden encontrar en ninguna otra parte del juego.