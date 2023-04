Códigos de My Hello Kitty Cafe en Roblox: tickets y diamantes gratis (abril 2023)

My Hello Kitty Cafe es una experiencia Roblox maravillosa para los fans de Hello Kitty, ya que les permite decorar su propia cafetería y crear deliciosos dulces. Sin embargo, necesitarás tickets y diamantes para desbloquear la decoración adicional de la cafetería si quieres hacerla más popular. Así que aquí tienes todos los códigos que puedes canjear en abril de 2023.

Hello Kitty es una sensación mundial con la que todo niño de los 90 se ha topado al menos una vez, ya sea a través de juguetes, merchandising o televisión. Visita Roblox y juega a la experiencia My Hello Kitty Cafe para revivir esos días de infancia.

Comprar una cafetería o panadería te dará la oportunidad de personalizar el espacio a tu gusto. El objetivo del juego es convertir tu cafetería en el local más visitado del mundo de Hello Kitty. Como ventaja añadida, podrás crear y vender sabrosos manjares a tus clientes.

Sin embargo, para aumentar su popularidad, los jugadores necesitarán tickets para acceder a una gran variedad de nuevas y atractivas decoraciones y recetas. El proceso de adquirir estos tickets puede llevar mucho tiempo, pero hay códigos que pueden conseguirlos gratis.

Aquí hay una lista de códigos de Roblox en funcionamiento y vencidos para My Hello Kitty Cafe en abril de 2023.

Códigos de My Hello Kitty Cafe – Abril 2023

Aquí hay una lista de códigos de My Hello Kitty Cafe que funcionan:

CÓDIGO RECOMPENSA 600KHAPPYDAY 3 tickets Gacha HAPPYGIFT Foto de 200 millones de visitas 500KSMILES Lámpara de techo Pompompurin M1HK1CC1ATS ticket Gacha LIKEKITTYHL2 3 tickets Gacha LIKEKITTYXR2 3 tickets Gacha SMALLGIFT Foto de 100 millones de visitas LIKEKITTYXK2 Mascota de Pompompurina thankyou 300 gemas LIKEKITTYFD2 3 tickets Gacha LIKEKITTYKD2 3 tickets Gacha LIKEKITTYDD2 Decoración artística de gofres LIKEKITTYQD2 Pompompurin Foto decoración LIKEKITTYCD2 ticket Gacha LIKEKITTYGD2 3 tickets Gacha LIKEKITTYED2 300 diamantes LIKEKITTYAD2 Girasol LIKEKITTYBD2 100 diamantes

Códigos caducados

Esta es la lista de códigos caducados.

CÓDIGO RECOMPENSA bebalnakret Gacha Ticket HACMUSETTER Gacha Ticket PRA3NDKB1UNNY Gacha Ticket R6P8GM5KH2KC – PDABP62 Gacha Ticket cctxbp 5 Gacha Tickets

Cómo canjear los códigos

Para canjear un código de la lista anterior en My Hello Kitty Cafe en Roblox, sigue estos sencillos pasos:

Abre My Hello Kitty Cafe en Roblox en un dispositivo móvil o PC. Busca el botón de engranaje en la parte superior derecha de la pantalla y haz clic en él. Pulsa la pestaña Código en el lado izquierdo de la ventana. Una vez allí, introduce un código de trabajo en el cuadro de la lista anterior. Pulsa el botón Confirmar para canjear el código. ¡Y listo! Ahora puedes usar tus recompensas en el juego.

Asegúrate de introducir el código exactamente como aparece en la lista anterior, ya que distingue entre mayúsculas y minúsculas.