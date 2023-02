Códigos de Pixel Piece en Roblox – Febrero 2023

Los códigos de Pixel Piece son muy útiles en Roblox, ya que pueden ayudarte a reclamar una variedad de mejoras y ventajas en el juego para progresar con facilidad. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre cómo canjear estos códigos por spins gratis, oro y mucho más en febrero de 2023.

Desarrollado por World Up Team en Roblox, Pixel Piece se inspira en la reconocida serie de anime One Piece, como otros títulos de la plataforma. El juego presenta un vasto mundo en el que te unes a aliados para explorar los mares y completar varios desafíos mientras también asaltas mazmorras. Al igual que One Piece, el juego incluso ofrece la Fruta del Diablo que debes buscar en varias islas.

Dados todos los desafíos que ofrece el juego, recibir impulsos ocasionales de códigos canjeables es bastante útil. Desde la moneda del juego gratis y restablecimientos de estadísticas hasta aumentos de XP y spins gratis, hay muchas ventajas que puedes desbloquear usando estos códigos.

Profundicemos y veamos todo lo que hay que saber sobre el canje de códigos de Pixel Piece en Roblox.

Códigos de Pixel Piece en Roblox (febrero de 2023)

Puedes encontrar todos los códigos de Pixel Piece actualmente activos en la lista a continuación. Todos estos códigos se verificaron y se confirmó que funcionan en el juego a partir del 27 de febrero de 2023. Así que no esperes demasiado antes de canjearlos por recompensas gratuitas.

Códigos Recompensas sorryforthis! Reseteo de habilidad y 2,000 Beli DFSIR! 1 hora de DF Notifier UPDATE1FIX1 Spins UPDATE1 5 Spins UseCodeDessi 10 Spins 60kLikes! 2,000 oro Sorry! 25 spins Sorry2! 20 spins de carrera RaceRolla 10 spins de carrera CrazyBeli Mejora de Beli GiveMeADrop Mejora de Drop HitNoti 1 hora de DF Notifier WoopWop! 2,000 monedas RESET0.5AGAIN Reseteo de habilidad RESET0.5 Reseteo de habilidad NOTIFYME2! 1 hora de DF Notifier HeellCool Mejora Beli RESETPOINTSONCE Reseteo de habilidad NOTIFYME! 1 hora de DF Notifier

Cómo canjear los códigos

Canjear códigos de Pixel Piece en Roblox es una tarea bastante simple que puedes realizar en unos pocos pasos sencillos. Esta es la serie de pasos que debes seguir para reclamar todas las recompensas disponibles de los códigos activos:

Abre la página oficial de Pixel Piece en Roblox y haz clic en el botón verde para iniciar el juego.

Una vez en el juego, presiona la tecla M para iniciar el menú.

para iniciar el menú. Desde el Menú, dirígete a la página de Configuración .

. Copia cualquiera de los códigos activos de la lista anterior y pégalos en el la caja de “Code here!”.

Haz clic en ‘Confirmar‘ para reclamar automáticamente tus recompensas gratuitas.

Y eso es todo lo que necesitas saber. ¡Disfruta de las recompensas!