Códigos Project New World en Roblox: cómo conseguir experiencia gratis, maestría y boosts

En julio de 2022, tenemos un buen número de códigos para Project New World en Roblox y que podemos encontrarlo en la siguiente tabla.

Para evitar que uses códigos expirados, hemos recopilado una lista completa de los códigos de Roblox Project New World junto a sus recompensas.

Como la mayoría de los otros mundos de juego en Roblox , Project New World nos presenta códigos de promoción regulares para que los jugadores lo usen. Al hacerlo desbloquearemos diferentes objetos para poder disfrutarlos dentro del juego .

Te traemos todos los códigos de Project New World para julio de 2022 y lo que desbloquea cada uno de ellos en este juego de acción y aventuras de Roblox inspirado en One Piece.

by Paula González