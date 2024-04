Cómo crear un juego en Roblox: herramientas y tutoriales

Si te has animado a crear un juego en Roblox pero no sabes qué herramientas usar o si hay algún tutorial al respecto te echamos una manita.

Roblox es una plataforma enorme donde los creadores pueden hacer su propio juego para que otros usuarios lo disfruten así como crear sus propios pases de batalla.

Sin embargo, para hacerlo necesitaremos conocimientos de programación y una serie de conocimientos previos para llevarlo a cabo. Esto es todo lo que tienes que saber.

¿Cómo podemos hacer un juego en Roblox?

Para crear un juego en Roblox deberemos de usar la herramienta de Roblox Studio. Esta es una herramienta oficial de la plataforma con la que podremos crear la base y estructuras de nuestro juego.

En ella podremos crear nuestro juego desde cero o bien llevar a cabo modificaciones para crear lo que queramos. No obstante, si no tienes muchos niveles de informática no te preocupes ya que hay diferentes niveles de experiencias.

Paralelamente, también podremos usar Creator Dashboard para manejar y analizar todas las experiencias de nuestro título en un solo lugar.

Roblox Corporation

Herramientas y tutoriales para crear un juego en Roblox

La plataforma oficial del juego pone a nuestra disposición un montón de tutoriales hechos por los propios desarrolladores del juego, así como por la propia comunidad.

De esta forma podrás descubrir cómo crear ropa, saber más sobre la nube del juego o directamente sobre la monetización de nuestro título.

Eso sí, la gran mayoría de los tutoriales del canal de YouTube están en inglés.

Nociones básicas de construcción

Scripts básicos

Crear un FPS en 15 minutos

Crear para multiplataformas

Recuerda que el único límite es tu imaginación en Roblox. Si quieres descubrir códigos para tus juegos favoritos o bien estar informado de todo lo que ocurre en Roblox no dejes de visitarnos.