Estado de los servidores de Roblox: ¿Está caído el juego?

Si quieres saber si los servidores de Roblox están caído o simplemente cómo está el estado del servidor solo tienes que seguir leyendo.

Con el paso del tiempo, Roblox se ha convertido en una plataforma donde podemos jugar a casi cualquier tipo de juego que queramos y género. Desde jugar al Lobo hasta ser nuestro personaje favorito de anime, tenemos infinitos títulos para jugar.

No obstante, no todo es perfecto, y puede ocurrir que no siempre Roblox esté operativo a la hora que vayamos a jugar. Por ello, si quieres mirar en un abrir y cerrar de ojos si la plataforma está operativa has venido al lugar correcto.

Así es como podemos mirar el estado del servidor de Roblox.

Estado de servidores de Roblox: ¿está caído?

De forma general, los juegos online ponen al servicio de la comunidad una web donde nos indican si ha ocurrido algún tipo de problema de gravedad dentro del juego.

Roblox no es menos y a través de su plataforma nos indica el historial de errores, el estado actual del servidor y si está caído.

A fecha de 29 de septiembre de 2023, el servidor de Roblox está operativo y todo funciona como debería de hacerlo.

No obstante, en el mes de septiembre sí que el servidor ha encontrado varios problemas que el equipo ha tenido que ir resolviendo lo más rápido para que todos podamos disfrutar de Roblox.

El 28 de septiembre el servidor notó problemas de rendimiento que afectaba tanto a los usuarios como jugadores y creadores. Además, esto se aplicaba a cada plataforma en la que el juego está disponible, así como la tienda del juego y en diferentes áreas.

A pesar de ello, el equipo pudo arreglarlo tan solo una hora después de haberse visto el problema.

Si embargo, este problema lo tuvimos también a principio de mes donde el mismo error volvió a producirse. Por ello, lo más probable es que en las próximas actualizaciones el equipo añada algún tipo de característica en las próximas actualizaciones.

