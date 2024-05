Evento The Classic de Roblox: fecha, juegos, cómo participar y más

El nuevo evento de Roblox lleva por nombre ‘The Classic’ y llevará a los jugadores por divertidas experiencias clásicas. Acá te diremos su fecha, los juegos disponibles, cómo participar y más.

Roblox es una de las plataformas de juegos en línea más populares, las razones de su éxito son muchas y el añadido de eventos como The Classic es un excelente ejemplo.

Con tantos juegos en su haber, el nuevo evento de Roblox llevará a los jugadores a través de algunas de las experiencias originales, las clásicas, ideales para los nostálgicos.

Fecha del evento The Classic en Roblox

El evento comenzará el 23 de mayo de 2024 y durará hasta el 28 de mayo de 2024.

Podrás jugar en PC, móvil y Realidad virtual pero algunas experiencias estarán disponibles únicamente en algunas plataformas. Por ello, si juegas en tu móvil y te quedaste sin misiones, lo más probable es que tengas que usar otro sistema.

Posibles juegos que aparecerán en The Classic en Roblox

Roblox aún no ha confirmado la lista oficial de juegos, pero hay rumores de algunas experiencias que podrían estar disponibles. Algunos se han actualizado recientemente con insignias de diseños clásicos, lo que ha intensificado las especulaciones entre los jugadores.

Actualizaremos la lista una vez que se haga el anuncio oficial por parte de Roblox.

¿Cómo participar en el evento de Roblox?

Para participar en el evento, sigue estos pasos:

Dirígete a “The Classic” en Roblox cuando esté disponible el 23 de mayo de 2024. Completa diferentes experiencias en el juego para ganar fichas. Usa las fichas para canjear objetos para tu Avatar. Busca Tix escondidos para obtener recompensas exclusivas . Las fichas se obtienen al completar desafíos, mientras que los Tix deben ser encontrados explorando cada área.

Cuantas más fichas y Tix consigas, más premios obtendrás. Podrás hacer un seguimiento de la cantidad de fichas y Tix que has ganado a través del hub, que es también donde recibirás cada objeto que desbloquees una vez que hayas conseguido una cantidad predeterminada de cualquiera de las dos monedas.

También es importante mencionar que conservarás todas las fichas y Tix que ganes, aunque no los canjees durante “The Classic”. No te preocupes por gastarlos todos, ya que tendrás más oportunidades para utilizarlos en el futuro.

Recompensas que puedes ganar en The Classic de Roblox

Además de obtener recompensas se han lanzado dos paquetes que los jugadores pueden comprar con Robux para desbloquear recompensas durante el evento. Estos paquetes y sus precios son los siguientes:

Buscador de Tesoros: x19,000 Robux

x19,000 Robux Valquiria Intemporal: x19,000 Robux

Las recompensas del evento aún no han sido confirmadas, pero estaremos actualizando una vez que se hagan oficial.

También se puede descargar una camiseta VIP clásica a través del Roblox Marketplace. Su descripción dice “¡Quién sabe qué puertas te abrirá!” ( “Who knows what doors it’ll open for you!”), así que llevar una para el evento podría dar lugar a aún más recompensas.

Y esto es todo lo que debes conocer hasta el momento del evento The Classic en Roblox. Recuerda también que en Dexerto ES tenemos muchas guías de códigos para varias experiencias divertidas como Blox Fruits, YBA, y Ninja Legends que te serán de mucha ayuda.