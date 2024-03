La Búsqueda en Roblox 2024: Todos los juegos, emblemas y cómo obtenerlos

3008 The Hunt: Honor to Mr. Egg Participar en el Programa Objetivo Consumidor del Sr. Huevo

Adopt Me! The Hunt: First Edition Completa la misión de la máquina del tiempo de Tom

All Star Tower Defense Slayed Bunny Mata a un Conejo dorado en el Modo Historia

Anime Dimension Simulator Anime Dimentions – The Hunt Compelta 2 dimensiones

Arm Wrestle Simulator Completed The Hunt Termina las 6 misiones de Benji

Arsenal Operation: Infiltration Completa “Operación: Infiltración” modo PVE

Astro Renaissance Different Realities – The Hunt Habla con Moonlight y encuentra las 12 esquirlas espaciales en los 4 portales del vestíbulo y derrota al jefe final.

A Wolf or Other The Hunt: Futuremetal Egg Completa la misión del huevo Futuremetal

Barry’s Prison Run OBBY! Golden Donut Trophy! Encuentra las 10 donas escondidas

Bayside High School BSHS The Hunt Quest | Brought to you by e.l.f. UP! Obtén una B o más en el piso de Jazz Vintage

BedWars The Hunt – BedWars Recoge 15 huevos en el nuevo modo de juego “Caza del huevo”.

Berry Avenue The Hunt: Brought to you by e.l.f UP! Habla con la Chica de la Playa, completa su búsqueda del tesoro y prepara el “Bowl de Açaí”.

Big Paintball 2! The Hunt: First Edition Consigue 50 marcas o muertes

Bike of Hell Velocity Vanguard Completa la lista de reproducción The Hunt y gana la bicicleta Korblox

Blade Ball The Hunt: First Edition Completa todas las misiones del evento La Búsqueda

Break in 2 The Hunt: Break in 2 Sobrevive a la ola 3

Brookhaven The Hunt: First Edition (Brookhaven) 2024 Completa una Caza del Huevo en Brookhaven

Car Crushers 2 The Hunt – Car Crushers 2 Completa el tutorial

Car Dealership Tycoon The Hunt: Car Dealership Tycoon Encuentra los 25 conejitos

Carry a Friend! The Hunt: Enchanted Forest Completa el nivel de bosque encantado

Catalog Avatar Creator Completed The Hunt! | Brought to you by e.l.f UP! Gana en el nuevo modo Guerras de clanes 2014

Cheese TD The Hunt – Cheese TD Completa el nuevo modo de La Búsqueda

Club Roblox The Hunt: Club Roblox Completa la historia de Duck Corp.

Collect All Pets! The Hunt: First Edition Colecciona 30 mascotas

Combat Warriors The Hunt: First Edition Completa el evento “La Búsqueda”

Creatures of Sonaria Spring Meadows 2024 Completa las 4 tareas del prado

Deadly Decisions The Hunter becomes the Hunted Completa el playlist de The Hunt

Death Ball The Hunt | Death Ball Vence al nuevo jefe “Korblox Deathwalker”.

DOORS The Hunt: Escape the Backdoor Completa los nuevos niveles “Backdoors”

Dragon Adventures Dragon Adventures: The Hunt Encuentra el huevo de la Mamá dragón

Dress To Impress Dress To Impress x The Hunt: First Edition Habla con Mamá Conejita en el vestíbulo. Encuentra y devuélvele sus 40 conejitos.

Drive World Drive World x The Hunt: First Edition Recoge un remolque del desguace y llénalo con 30 chatarra para construir un coche nuevo.

Driving Empire Completed The Hunt Event Recolecta los 30 huevos y participa en 3 carreras

Dungeon Quest The Hunt: Dungeon Quest Mata a 100 enemigos, recoge 1 botín y derrota a 2 jefes

Elemental Powers Tycoon The Hunt: First Edition x EPT Completa un mapache elemental, recoge un huevo verde y derrota a un jefe.

Emergency Hamburg Truck Hunter Completar una entrega en una distancia de 10 kilómetros

Emergency Response: Liberty County THE HUNT: Find 3 Clover Coins in ER:LC Encuentra 3 de las 12 monedas de trébol en el evento ER:LC

Escape Running Head The Hunt Completa las fases 1 a 3 y recoge todas las estrellas

Football Fusion 2 Completed the hunt event Intenta taclear y atrapar

Fruit Battlegrounds [The Hunt] The Apprentice Alcanza el nivel 15 y mata a 2 personas seguidas

Funky Friday The Hunt 2024 Completa las 4 canciones de La Búsqueda

Greenville Greenville – The Hunt: First Edition Habla con el NPC en el spawn y encuentra las 8 piezas tecnológicas

Gunfight Arena The Hunt | Gunfight Arena Completa la misión Caza en la arena del tiroteo

My Hello Kitty Cafe 100 Customers Event Badge Sirve a 100 clientes

Legends of Speed The Hunt Completa los 3,000 pasos

LifeTogether The Hunt: First Edition Usa LifeSnap para fotografiar los huevos escondidos

Livetopia The Hunt Completa la Caza del Huevo del evento

Lumber Tycoon 2 Egg Acquired: The Hunt Corta leña y llévala a la cueva cercana al punto de aparición. Alimenta al hombre pájaro con la madera, recoge el huevo que pone y llévalo a la tienda.

Lumberjack Simulator Defeating The Bunny Derrota al campeón de la zona de La Búsqueda

Maple Hospital Maple Hunt 2024 Completa la misión “Portal de la bruma púrpura”

Mega Hide and Seek Completed The Hunt! Gana 2 rondas

Mega Mansion Tycoon The Hunt: First Edition Recoge 4 huevos comprando 80 botones y desbloquea el libro

Metro Life Metro Hunter Completa el juego del globo de aire

Military Tycoon Completed The Hunt Completa la misión de un juego de La Búsqueda

Murderers VS Sheriffs Duels THE HUNT x MVSD CHAMPIONS Completa 6 misiones de La Búsqueda

Muscle Legends The Hunt Gana 2,000 de fuerza

My Restaurant! The Hunt: First Edition sirve a 100 clientes

Natural Disaster Survival The Hunt: Lost Clocks Encuentra los tres relojes perdidos mientras sobrevives a los desastres y llévaselos de vuelta al viajero del tiempo en el vestíbulo.

Need More Friends THE HUNT: Escaped the adventure Encuentra 10 cristales en tu casa. Luego usa el portal y completa los puzzles.

Ninja Legends The Hunt Gana 3,000 Ninjitsu

Obby But You’re On a Bike The Hunt Vence a W1 en menos de 10 minutos, gana 3 carreras y vence a W4

Pet Simulator 99 The Hunt: First Edition Alcanza el área 20

Piggy Time Completa el nuevo capítulo de La Búsqueda

PLS Donate Diamond Donor! Habla con Carlos, hackea el ordenador que hay dentro de la estatua de Gold Nuke y dale 5.000 diamantes.

Project Smash The Hunt: Project Smash Completa la nueva misión de La Búsqueda

Pull a Sword Obtain the Renewal Reapers Tira de las Parcas de Renovación dentro de la zona de La Búsqueda

RB Battles The Hunt Event Completa las misiones dentro del juego de La Búsqueda

Redcliff City The Hunt: First Edition 2024 Redcliff City RP Encuentra los 5 trozos de tablilla y devuélveselos al Arqueólogo

Restaurant Tycoon 2 THE HUNT Restaurant Tycoon 2 Colecciona 100 huevos de oro de los clientes

Royale High Royale High x The Hunt Completionist Badge! Colecciona 50 huevos de oro en la nueva clase y empolla un huevo

SCP: Roleplay Dimensional Relic Completa las misiones dentro del juego de La Búsqueda

Shindo Life The Hunt: Shindo Life Completa la nueva Caza del Huevo en La Búsqueda

Slap Battles The Hunt Completa la misión del sicario y devuélvele su pañuelo sano y salvo.

Snowboard Obby Cross the line! – The Hunt: First Edition Completa más de 100 niveles de desafíos en cualquier mundo

Sonic Speed Simulator Completed The Hunt Completa la misión de La Búsqueda

Spongebob Simulator “The Hunt” Badge Destruye 55 cofres, 100 doblones y 25 taladros.

Spray Paint Act of Kindness Ayuda a Hobo Joe a recuperar sus botes de spray

STEEP STEPS Platform Problems Completa la misión de La Búsqueda en Torii Trail

Strongman Simulator Strongman The Hunt: First Edition Completa La Búsqueda en su primera edición

Super League Soccer The Hunt Completa 2 partidos

Survive the killer! Energy Core

Recoge y escapa con un Núcleo de Energía, luego devuélvelo a la Máquina de Fabricación en el vestíbulo para restaurar su energía.

Swordburst 3 [THE HUNT] Swordburst 3 Completa la misión Cyber Egg de Swordburst 3

The Floor is Lava The Hunt: TFIL Edition Impide que el Korblox Caminante de la Muerte cambie el curso del tiempo. Recoge su huevo legendario en el mapa “Reino de Korblox” y acaba con su terror

The Mimic [THE HUNT] The Mimic Completa La Búsqueda en su primera edición

The Strongest Battlegrounds Era Clash Completa la misión “Choque de eras”.

The Survival Game The Hunt: Tyrant’s Demise Encuentra el tesoro antiguo.

Toilet Tower Defense Toilet Tower Defense x The Hunt: First Edition Encuentra los 15 huevos esparcidos por todo el mapa

Total Roblox Drama [HUNT] Survive Until Merge Sobrevivir a la eliminación hasta la fusión

Tower Defense Simulator Defeat Deathwalker! | The Hunt First Edition Completa el modo de TDS de La Búsqueda.

Treasure Hunt Simulator The Hunt Trio Descubre los 3 cofres de tesoro

Tsunami Game Extraterrestrial [The Hunt] Completa las misiones de La Búsqueda

Twilight Daycare You’ve Completed Your Twilight Daycare Mission! Completa 5 tareas de La Búsqueda: Primera edición

Ultimate Football Completed The Hunt: First Edition in UF Completar 4 trimestres

Undead Defense Tycoon The Hunt Badge Recoge 150 huevos al derrotar los huevos zombies

War Machines The Hunt: War Machines Recoge 60 fragmentos de huevo

War Tycoon The Hunt Completa la búsqueda del tesoro

Warrior Cats The Frozen Hunt Completa Tier 0

Weapon Fighting Simulator The Hunt Completa las misiones del juego La Búsqueda

Wild Horse Islands The Hunt Entra en el Portal de Neón en Mainland y completa la carrera del Circuito de Neón.