¿Puedes intercambiar emblemas en La Búsqueda de Roblox?

La primera edición de La Búsqueda de Roblox ofrece un montón de emblemas que los jugadores podrán ganar y si por algna razón pensabas si estas se podían intercambiar, acá tenemos las respuesta.

La búsqueda de Roblox es un evento que en su primera edición ofrece 100 emblemas repartidos en los 100 juegos participantes. Aunque algunas sean fáciles de tener, otras requieren más esfuerzo.

Si quieres conocer los juegos disponibles en este evento, haz clic acá para conocer todos los detalles.

¿Es posible intercambiar emblemas de La Búsqueda en Roblox?

Desgraciadamente no existe una forma de intercambiar los emblemas de la primera edición de este evento de Roblox. Así como suele suceder con otros emblemas, los de La Búsqueda están hechos para mostrar los logros que has tenido en algunos juegos, así que intercabiarlos no tendría mucho sentido.

Roblox

Lo que sí puedes hacer es ganar varias recompensas de este evento y esto se logra al acumular emblemas. Una vez los tengas, podrás reclamar estas recompensas de forma gratuita a través del cofre infinito.

Así que, ya lo sabes, fue breve pero claro. No vas a poder intercambiar tus emblemas, así que si alguien te pide alguno, ya sabes que decirle.