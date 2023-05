Robux en Roblox: ¿podemos conseguirlo gratis?

El Robux es la moneda más codiciada dentro de Roblox, y si quieres saber si podemos conseguirlo gratis de alguna forma o cómo regalárselo a otras personas solo tienes que seguir leyendo.

Sin duda alguna, Roblox tiene una de las comunidades más grandes en la industria del videojuego. Gracias a la oportunidad que nos da de generar experiencias únicas alberga todo tipo de títulos y de géneros en él.

Sin embargo, la única forma que tenemos para poder cambiar nuestra apariencia dentro del juego es a través de Robux. Esta moneda la podemos conseguir con dinero real y nos permitirá vernos diferentes a la hora de jugar. Pero, ¿hay alguna posibilidad de conseguirla gratis?

¿Podemos conseguir Robux gratis en Roblox a través de juegos?

Roblox Podemos conseguir Robux a través de nuestras creaciones

No, no podemos conseguir Robux gratis en Roblox simplemente jugando a diferentes títulos. Sí que podemos conseguirlo a través de grupos de Roblox pero no hay títulos que nos lo den de forma gratis por jugarlos.

Para conseguir Robux necesitamos que bien nos lo den o bien canjearlos o comprarlos. Para esto último necesitamos acceder a nuestra cuenta con nuestro nombre de usuario y contraseña. Por lo tanto, ningún otro usuario puede añadir Robux a nuestra cuenta debido a que requiere información confidencial que nunca debemos de compartir con nadie que no sea de nuestra confianza.

De esta forma, si nos encontramos juegos en Roblox que nos prometen que nos darán Robux por jugarlos son una estafa y debemos de evitarlos a toda costa.

¿Podemos conseguir Robux de plataformas diferentes a Roblox?

No, no podemos. Todas las páginas que nos prometan Robux gratis por plataformas que no sean las oficiales de Roblox son una estafa y no tenemos que hacerles caso. Además, hay también una alta probabilidad de que nos baneen la cuenta en caso de que aceptemos conseguir Robux a través de ella debido a “actividad sospechosa”.

¿Cómo podemos conseguirlo de forma oficial?

Tenemos diferentes formas de poder conseguir Robux de forma oficial en Roblox, y son las siguientes:

Comprarlo a través de Roblox. Esta opción no es gratuita, deberemos de desembolsar dinero real pero podemos comprar tanto como queramos. Podemos conseguir uniéndonos a un grupo. Esta opción no es una estafa y es la mejor forma de hacerlo a través de ser activos dentro del juego. No obstante, es muy importante leer las reglas para estar al tanto de todo. Creando varios productos. Si a la gente le gusta y los compra ganaremos Robux por cada venta.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber sobre Robux en Roblox.