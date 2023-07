Un jugador de Roblox recrea Windows 10 en el juego y es increíble

En Roblox podemos experimentar cualquier cosa que queramos y es lo que ha demostrado un usuario que recreó al milímetro una copia completamente funcional de Windows 10.

Llegados a este puto, Roblox es una plataforma muy diversa con una gran gama de opciones a nuestra disposición. La actualización más reciente ha añadido una clasificación para adultos lo que significa que usuarios de todas las edades pueden convivir dentro del juego.

A pesar de la amplia biblioteca de juegos conocidos de la plataforma, también cuenta con algunas de las experiencias más extrañas y raras que entretienen a los jugadores precisamente por su absurdo. Recientemente, un jugador creó una versión totalmente funcional de Windows 10 en Roblox y la compartió en Internet convirtiéndolo en viral. Tan pronto como la comunidad Roblox se enteró, no pudieron dejar de compartirlo debido a todas las posibilidades que nos daban

Así es el juego de Roblox que recrea Windows 10

A través de un TikTok hemos podido ver la versión funcional de Windows 10 en Roblox. En ella, se utiliza únicamente las herramientas y recursos de Roblox Studio. Su creador, munder200, ha creado hasta el último detalle del sistema operativo.

Cuando lo iniciamos veremos una pantalla de configuración de Windows 10. Ahí nos pedirán crear un perfil, establecer nuestro fondo de pantalla y hasta incluirle una contraseña. Una vez lo terminemos, tendremos acceso completo a la versión del juego, tal y como se tratase de un Windows normal. El mismo modo, podemos dos bots con los que charlar y una réplica exacta al Paint de Microsoft. Completito, completito.

Un usuario que probó la experiencia escribió: “Lo he jugado al menos una vez y me he reído bastante de lo exacto que parece“. Otro se sumó y dijo: “Por muy absurdo que sea este concepto, es impresionante cómo han conseguido hacerlo en Roblox”.