Una filtración catastrófica de Roblox deja al descubierto información confidencial de 4 000 desarrolladores

Roblox ha sufrido una filtración de datos catastrófica dentro de su servidor, y se ha comprometido la información privada de hasta 4 000 desarrolladores. Aunque Roblox ha asegurado a sus empleados contramedidas de seguridad, esto es todo lo que sabemos al respecto.

Llegados a este punto, Roblox es una de las mayores empresas de juegos del mundo y su plataforma da acceso a miles de juegos gratuitos. La comunidad de creadores y su amplia gama de desarrolladores internos contribuyen a la expansión de la plataforma.

Roblox siempre intenta garantizar la seguridad de sus empleados y de su base de jugadores llevando a cabo medidas de seguridad como Byfron Anti-Cheat. A pesar de ello, la empresa recibió un ataque que ha liberado una gran cantidad de datos el 18 de julio de 2023.

Tras conocerse el pánico sacudió a toda la comunidad revelando datos personales de 4 000 desarrolladoras que acudieron a la Conferencia de Desarrolladores de Roblox (RDC) en el pasado.

Esto es todo lo que ha ocurrido y lo que Roblox Corporation ha dicho al respecto.

Una terrible filtración de Roblox expone información personal de unos 4 000 desarrolladores

Entre los datos filtrados se incluyen correos electrónicos, direcciones, números de teléfono y nombres de desarrolladores que asistieron a la Conferencia de Desarrolladores de Roblox entre 2017 y 2020. El suceso ha ocurrido debido a una brecha de datos dentro de los servidores de la plataforma. La brecha se anunció el 18 de julio de 2023, justo antes de que Roblox lanzara al público su nuevo modelo de economía de creadores.

Según PC Gamer, que habló con un portavoz de Roblox, “Roblox es consciente de un problema de seguridad de terceros en el que había indicios de acceso no autorizado a información personal limitada de un subconjunto de nuestra comunidad de creadores“.

Además, añadieron: “Aquellos que se vean afectados recibirán un correo electrónico comunicándoles los siguientes pasos que estamos dando para ayudarles. Seguiremos vigilando y examinando la postura de ciberseguridad de Roblox y de nuestros proveedores externos”.

Aunque Roblox no ha hecho público ningún comentario adicional, el sitio web Have I Been Pwned afirma que la fecha original de la brecha fue el 18 de diciembre de 2020. Sin embargo, la información se hizo pública el 18 de julio de 2023.

En el mismo sitio web, los jugadores también podemos comprobar si nuestra cuenta fue parte de la filtración de datos. Para ello solo tenemos que introducir nuestra dirección de correo electrónico asociada a la cuenta de Roblox.

No obstante, Roblox ha comenzado a enviar correos electrónicos y comunicaciones a todos los afectados con una disculpa, así como una suscripción de un año a una herramienta de protección contra el robo de identidad.