¿Qué hace la llave misteriosa en Star Wars Jedi: Survivor?

Cuando juguemos a Star Wars Jedi: Survivor lo más probable es que nos encontremos con una llave misteriosa cuando desbloqueemos la tienda de doma. Si quieres saber para qué sirve antes de gastarnos el dinero solo tienes que seguir leyendo.

Mientras recorremos el mundo de Star Wars Jedi: Survivor encontraremos un montón de fragmentos prioritarios. Con el tiempo, podremos gastar todo lo que hemos ido acumulado en la tienda de Doma en el planeta Koboh. Doma nos ofrece una amplia gama de productos, incluidos objetos cosméticos para personalizar a Cal y llevarlo refacherito en la aventura.

No obstante, lo que más llama la atención del inventario de Doma es la llave misteriosa. Como su nombre indica, no está del todo claro qué hace este objeto desde el principio. Por ello puede dejarnos bastante confusos y hacernos dudar de si vale la pena o no comprarla.

Para despejarte todas las dudas, hemos comprado y usado el objeto para contarte para qué sirve, su precio y lo que obtendremos por hacerlo dentro del juego.

¿Qué hace la llave misteriosa de Doma en Star Wars Jedi: Survivor?

Si le compras la Llave Misteriosa a Doma, te informará de que abre la puerta cerrada de su tienda. Por lo tanto, si pagamos los 10 fragmentos priotarios podremos abrir la puerta de la tienda de Doma.

Respawn Entertainment La tienda de Doma tendrá una gran variedad de objetos

¿Qué hay tras la puerta cerrada de la tienda de Doma en Star Wars Jedi: Survivor?

Usar la llave misteriosa en la puerta cerrada de la tienda de Doma hará que accedamos a la habitación. Esta solo contendrá un cofre de oro. La buena noticia es que puede que reconozcamos el estilo del cofre. Es decir, lo que contiene un objeto de mejora de estímulo, que aumenta nuestra capacidad de estímulo en uno de forma permanente.

Por el precio que tiene, vale mucho la pena adquirirlo.